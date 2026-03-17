Banco Central marroquí eleva previsión de crecimiento a 5,6% en 2026

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Rabat, 17 mar (EFE).- El Banco Central de Marruecos elevó hoy su previsión de crecimiento de la economía para 2026 al 5,6%, arrastrada por las buenas condiciones climáticas y las inversiones en infraestructuras, con una inflación contenida, inferior al 1%.

Tras su primera reunión anual, el informe del Bank Al-Maghrib sobre estimaciones macroeconómicas considera que la volatilidad y el aumento de los precios del crudo provocados por la guerra de EE.UU e Israel contra Irán tendrá un «impacto relativamente contenido» en Marruecos si el conflicto es de corta duración, pero «podría ser más significativo en caso contrario».

No obstante, apunta, «la fuerte dinámica de los sectores no agrícolas, impulsada por la inversión en infraestructuras económicas y sociales, debería continuar, y la producción agrícola experimentaría un notable repunte gracias a las excepcionales condiciones climáticas de los últimos meses».

Impulsada por estos factores, la economía marroquí habría crecido un 4,8% en 2025 y «debería situarse en el 5,6% en 2026, antes de desacelerarse al 3,5% en 2027», según la entidad emisora.

En cuanto a la inflación, el Banco apuesta por la estabilidad, con un moderado 0,8% en 2026 que crecería hasta el 1,4% en 2027.

La última estimación del banco, el pasado diciembre, apuntaba a una inflación del 1,3% con un crecimiento económico del 4,5%.

Tirón automotriz

El aumento previsto de los precios de las materias primas debería traducirse en un incremento del déficit de la cuenta corriente del 2,3% del PIB en 2025, que se elevaría al 3,1% en 2026, antes de una reducción prevista al 2,5% en 2027, continúa la entidad.

El banco confía en un despegue de las exportaciones del sector automotriz -con un crecimiento del 13,7%-, las ventas de fosfatos -que una subida del 19,4%-, la mejora de los ingresos por turismo -que cifra en unos 16.000 millones de euros- y de las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero, unos 13.000 millones de euros, con una inversión extranjera directa (IED) que llegaría al 3,5% del PIB.

El déficit presupuestario, excluyendo los ingresos por la venta de participaciones del Estado, debería, según las proyecciones de Bank Al-Maghrib, continuar su trayectoria descendente, pasando del 3,6% del PIB en 2025 al 3,5% durante este ejercicio y al 3,4% en 2027.

Además, el Consejo de Bank Al-Maghrib decidió también mantener el tipo de interés director sin cambios en el 2,25%. EFE

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