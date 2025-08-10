The Swiss voice in the world since 1935

Bangladés usará 40.000 cámaras para vigilar el voto en las decisivas elecciones de febrero

Nueva Delhi, 10 ago (EFE).- El Gobierno interino de Bangladés anunció este domingo que está en la fase final de adquisición de unas 40.000 cámaras para el cuerpo policial, además de estar desarrollando una aplicación electoral móvil, con el fin de reforzar la seguridad de cara a las elecciones generales previstas en febrero, en un clima de alta tensión política y protestas opositoras que reclaman garantías de transparencia.

«Debemos garantizar la seguridad total en todos los centros de votación, cueste lo que cueste. Nuestro objetivo es que las elecciones de febrero sean las más libres, justas y pacíficas de la historia del país», afirmó el jefe del Gobierno interino, el nobel Muhammad Yunus, en un comunicado oficial.

Las cámaras corporales, que estarán integradas en los uniformes de los agentes, serán empleadas por las autoridades en los colegios electorales. Alemania, China y Tailandia figuran entre los países con los que el Gobierno negocia el suministro.

El Ejecutivo interino afronta el reto de organizar los comicios tras meses de inestabilidad y enfrentamientos tras la caída hace un año del mandato de la ex primera ministra Sheikh Hasina, en un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones electorales. EFE

