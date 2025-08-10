Barbados cierra participación en el preclasificatorio FIBA con triunfo sobre Costa Rica

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad Obregón (México), 10 ago (EFE).- La selección de baloncesto de Barbados venció este domingo por 83-56 a su par de Costa Rica en su último partido en el preclasificatorio de las Américas FIBA, que dejó a ambas eliminadas.

Fue el único triunfo del quinteto barbadense, que el viernes perdió por 101-79 ante Jamaica y el sábado cayó por 113-78 contra México.

Costa Rica se despidió con tres derrotas. Debutó en el preclasificatorio con caída por 77-66 ante el local y un día después perdió por 80-76 ante Jamaica.

Kyrone Alexander tuvo una brillante actuación con los caribeños. Consiguió un doble-doble, anotó 35 puntos y 16 rebotes. También destacó su compañero Carl Thorpe con otro doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes.

Barbados dominó el primer periodo del juego realizado en el ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora, en el norte de México, apoyado en la efectividad y fuerza bajo la pintura de Alexander y Thorpe, que colaboraron para tomar ventaja de 16-8.

El equipo centroamericano reaccionó en el segundo cuarto impulsado por Avery Martínez y Jorge Shedden, que lograron empatar el duelo 26-26 a cuatro minutos del descanso, pero la puntería de Thorpe desde la distancia de tres puntos y la racha ardiente de Alexander devolvieron la ventaja a Barbados por 41-31.

En el regreso del descanso Costa Rica se mantuvo a la baja en sus tiros de campo. Shedden perdió un par de balones ofensivos y Manrique Alvarado extravió la puntería en sus intentos desde la línea.

Del otro lado, el quinteto del seleccionador Devan Blair se agigantó gracias al estado de gracia de Akeem Marsh y Keefe Birkettt, quienes en racha de tiros de tres puntos alargaron la distancia 66-43.

En el último periodo Barbados mantuvo su dominio recargado en los encestes de tres de un imparable Alexander y un eficiente Thorpe, que fueron determinantes para la paliza 83-56.

Más tarde concluirá la actividad del preclasificatorio con el duelo que definirá al primer lugar de este grupo, entre México y Jamaica. Ambos ya aseguraron su boleto al clasificatorio de las América para la Copa del Mundo FIBA Catar 2027. EFE

