Barcelona gana a Vinotinto y se pone a la sombra de Independiente del Valle

Guayaquil (Ecuador), 23 ago (EFE).- Barcelona ganó este sábado por 0-1 a Vinotinto y se afirmó enla fecha 26 como escolta de Independiente del Valle, líder de la Liga Pro de Ecuador.

El gol del equipo que dirige el técnico español Ismael Rescalvo, lo anotó Miguel Parrales en la última acción del partido.

Barcelona suma 47 puntos, 6 menos que Independiente del Valle.

Vinotinto se desplomó al penúltimo puesto, con 24 unidades, y nada pudo hacer el entrenador argentino Gabriel Schürrer, quien debutó hoy en sustitución de Juan Grabowski.

Deportivo Cuenca ganó por 0-1 a Manta y llegó a 42 puntos.

Luis Gustavino anotó desde corta distancia en la recta final del encuentro, ante un Manta que desperdició un penalti.

Macará derrotó por 2-1 ae Mushuc Runa y suma 30 puntos.

Los uruguayos Pablo González y Maximiliano Juambeltz anotaron para Macará. Otro uruguayo, Jonathan Dos Santos, recortó distancias.

Mushuc Runa continúa en el fondo de la clasificación con 20 enteros.

La vigésima sexta fecha de la Liga Pro continuará este domingo con los siguientes partidos: El Nacional-Liga de Quito, Emelec-Independiente del Valle y Universidad Católica-Técnico Universitario.

El telón de la fecha caerá el lunes con el partido entre Orense y Delfín. EFE

