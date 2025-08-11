Barcelona vence a El Nacional y queda a seis puntos del Independiente del Valle en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 10 ago (EFE).- El Barcelona ganó este domingo por 1-2 a El Nacional por la decimocuarta fecha de la Liga Pro de Ecuador y quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 44 puntos, a 6 del Independiente del Valle, que tiene 50 unidades.

Janner Corozo y Miguel Parrales anotaron para la visita durante el primer tiempo, por lo que Barcelona acumuló la tercera victoria consecutiva desde que es dirigido por el técnico español Ismael Rescalvo.

El Nacional descontó a través de Jonathan Borja, también durante el primer tiempo, y quedó undécimo con 25 unidades.

Entre tanto, el Delfín sacó un empate sin anotaciones en su visita al Macará, lo que le permitió, con 28 puntos, alejarse más de los últimos puestos de la tabla de posiciones. El Macará, por su parte, quedó antepenúltimo con 24 unidades.

Los atacantes de ambos equipos carecieron de claridad y precisión para alcanzar la victoria, pero el empate favoreció al conjunto cetáceo, que ocupó el último puesto del campeonato durante varias fechas.

El Técnico Universitario acumuló la cuarta victoria consecutiva al mando del entrenador ecuatoriano Giovanny Cumbicus, al imponerse por 0-1 en su visita al Vinotinto, con anotación de Dixon Vera.

Con ese resultado, el Técnico Universitario sumó 25 enteros y salió de la zona del cuadrangular final para defender la categoría, mientras que el Vinotinto se mantuvo en la zona del descenso, con 24 puntos.

El empate sin goles entre Independiente del Valle y Manta permitió que el primero conservara el liderato, mientras que el segundo quedó penúltimo en la tabla de posiciones, con 24 unidades.

Liga Deportiva Universitaria de Quito, campeón de las dos últimas temporadas, perdió por 1-0 ante Aucas y se quedó con 43 puntos; el ganador pasó al cuarto puesto, con 38.

El Orense empató por 1-1 frente a Universidad Católica y se mantuvo en el quinto lugar, también con 38 puntos. La Católica, con 35, quedó de séptima.

El Mushuc Runa perdió de local por 1-2 ante Libertad y continuó de colista con 17 puntos, mientras que Libertad alcanzó el sexto puesto y acumuló 37 unidades.

La decimocuarta fecha de la liga profesional ecuatoriana concluirá este lunes con el enfrentamiento entre Emelec y Deportivo Cuenca. EFE

