Beccacece dice que Valencia sólo necesita estar sano para ir al Mundial 2026 con Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 18 feb (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, dijo este miércoles que el goleador histórico del equipo, Enner Valencia, necesita estar bien físicamente para acudir al Mundial, sin que requiera sumar minutos con su actual club, el Pachuca mexicano.

«Para mí es un jugador importantísimo, trascendental en esta estructura, no solo por su pasado, también por su presente. En nuestro proceso es el goleador, por lo que no necesito que sume minutos; necesito que esté bien, que esté sano, y no tengo dudas de que así será», dijo Beccacece a periodistas.

De esta forma, el seleccionador disipó las dudas sobre su convocatoria con miras al próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México debido a la falta de competición reciente con el Pachuca.

Beccacece también aseguró que, hasta ahora, tiene definido cerca del 80 % del equipo que participará por quinta ocasión en un Mundial.

«Después hay un grupo de unos 35 jugadores del que se irá haciendo la reducción hasta encontrar los otros seis cupos», señaló.

Insistió en que «el abanico de posibilidades para ingresar en el grupo de esos seis jugadores estará siempre abierto» hasta último momento, «porque en el fútbol no se sabe lo que pueda pasar».

Entre esas opciones resaltó el nombre de Jordy Caicedo, que está sobresaliendo con Huracán en el fútbol argentino, y señaló que «a Jordy lo tuvimos convocado, luego se lesionó en el Sporting de Gijón, en España; después no jugó y ahora tuvo esta aparición en Argentina, por lo que lo seguiremos viendo».

Ecuador disputará dos amistosos previos a su debut en el Mundial: el 27 de marzo contra Marruecos, en Madrid, y el 31 de marzo frente a Países Bajos, en Amsterdam. En el torneo formará parte del Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. EFE

rm/af/car