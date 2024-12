Belén vive otra Navidad empañada por la guerra en Gaza

Cientos de fieles se congregaron en la Iglesia de la Natividad y en sus alrededores en la ciudad palestina de Belén, cuna del cristianismo, para celebrar unas navidades opacadas por segundo año consecutivo por la guerra en Gaza.

En el Vaticano, el papa Francisco inauguró el «Año Santo» de la Iglesia católica en 2025, una gran peregrinación internacional durante la cual se esperan la llegada a Roma de más de 30 millones de fieles procedentes de todo el mundo.

A las 18H00 GMT, en presencia de unas 30.000 personas y en transmisión mundial, el jesuita argentino procedió a la apertura de la «Puerta Santa» de la Basílica de San Pedro, simbolizando la inauguración de este «Jubileo ordinario».

Luego presidió allí, como cada año, la misa de la Noche de Navidad, durante la cual invitó a los fieles a pensar «en las guerras, en los niños ametrallados, en las bombas contra escuelas u hospitales», en alusión a los bombardeos de Israel en Gaza cuya «crueldad» denunció esta semana, provocando las protestas de la diplomacia israelí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mencionó el lunes, con «prudencia», «avances» para un acuerdo sobre los rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Esa liberación es una de las condiciones israelíes para un alto el fuego con el movimiento islamista.

– Navidad con olor «a muerte» –

El alcalde de Belén, Anton Salman, indicó que «limitó» las expresiones de júbilo durante las festividades.

«No armamos un árbol de Navidad ni decoramos las calles. Queremos mostrar al mundo que Palestina sigue sufriendo por la ocupación israelí y la injusticia», añadió.

La ciudad se animó a principios de la tarde con un desfile de scouts, algunos de ellos enarbolando pancartas con mensajes como «Detengan el genocidio en Gaza» y «Nuestros niños quieren jugar y reír».

Junto a ellos se encontraba el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa. «Llegué ayer de Gaza. Vi todo lo que fue destruido, la pobreza, el desastre. Pero también vi vida. No se rinden. Así que ustedes tampoco deben rendirse», declaró.

En Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, cientos de cristianos acudieron a la misa de Nochebuena en la iglesia de la Santa Familia. «Esta Navidad huele a muerte y destrucción», declaró George Al Sayegh, un desplazado palestino. «Ni siquiera sabemos si llegaremos a la próxima Navidad».

– Tranquilizar a los cristianos –

Netanyahu se dirigió el martes a los cristianos, prometiendo luchar contra las «fuerzas del mal».

«Ustedes se mantuvieron a nuestro lado con resistencia, constancia y fuerza mientras Israel defiende nuestra civilización», añadió Netanyahu, cuyo país combate en varios frentes desde el inicio de la guerra en Gaza.

En Alemania, el presidente Frank Walter Steinmeier hizo un llamado a la unidad y la cohesión, aludiendo a la «sombra» que se ha cernido sobre las festividades por el atropello múltiple que dejó cinco muertos y más de 200 heridos el viernes en el mercado de Navidad de Magdeburgo, en el noreste del país.

En Siria, donde Bashar al Asad fue derrocado el 8 de diciembre, el nuevo poder dominado por los islamistas se esfuerza en tranquilizar a los cristianos en un país de mayoría sunita.

«No fue fácil reunirse en las circunstancias actuales y rezar con alegría, pero gracias a Dios lo logramos», comentó Sarah, que asistió a la misa en la catedral siríaca ortodoxa de San Jorge, en la capital.

En barrios cristianos de Damasco se produjeron varias manifestaciones para protestar contra el incendio de un árbol de Navidad cerca de Hama, en el centro del país.

«Si no nos dejan vivir nuestra fe cristiana, entonces ya no tenemos un lugar aquí», dijo a AFP Georges, que prefirió no revelar su apellido.

– Mágico –

La Nochebuena también estuvo marcada por momentos de alegría y ligereza.

En Estados Unidos se puso en marcha la tradición anual de rastrear a Papá Noel. Niños y adultos pueden seguir en tiempo real su travesía en un sitio internet.

Como la política y el espíritu navideño suelen ir de la mano, el general de la fuerza aérea Gregory Guillot quiso tranquilizar a la población marcada por los sobrevuelos de drones que sembraron pánico recientemente en la costa este de Estados Unidos.

«No anticipo ninguna dificultad para Papá Noel», bromeó en Fox News.

En Francia, muchos fieles se apresuraron para asistir a la tradicional misa de navidad en Notre Dame de París, que las celebra por primera vez desde el incendio de 2019.

«Estoy feliz de regresar, es mágico», afirmó Daniel James, un auxiliar de vuelo estadounidense de 46 años que vive en Seattle.

