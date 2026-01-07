Bencic y Jakub Paul dejan a Argentina sin semifinales

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El partido de dobles mixto que disputaron Belinda Bencic y Jakub Paul proporcionó el triunfo para Suiza y su clasificación para las semifinales de la United Cup que se le escapó a Argentina a pesar de la victoria de Sebastian Báez ante Stanislas Wawrinka.

El conjunto helvético, que fue campeón del Grupo C que compartió con Italia y Francia en Perth, disputará ahora las semifinales contra el vencedor del duelo entre Bélgica o República Checa.

Paul y Bencic ganaron a los argentinos Guido Andreozzi y Maria Carle por un doble 6-3, en una hora y cuarto.

Fue la resolución del enfrentamiento que encarriló Bencic con su victoria ante Solana Sierra por 6-3 y 6-2 pero que equilibró Sebastián Baéz, uno de los destacados de Argentina en la competición, al imponerse al helvético Stanislas Wawrinka. Después, Paul, que ocupó el lugar del inicialmente fijado para el dobles Wawrinka, y Bencic, amarraron la clasificación suiza para semifinales.

Estados Unidos, que ganó a Grecia, y Suiza, son los primeros clasificados para las semifinales. El cuadro norteamericano jugará con el vencedor del Australia y Polonia y el helvético contra el de la República Checa y Bélgica. EFE

