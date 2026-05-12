Beneficio de Ecopetrol cae 7,7% en primer trimestre de 2026, hasta 742 millones de dólares

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Bogotá, 12 may (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol tuvo un beneficio neto de 2,8 billones de pesos (unos 742 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, una caída del 7,7 % con respecto a los 3,1 billones de pesos (unos 821,8 millones de dólares) del mismo periodo de 2025, informó este martes la compañía.

La empresa señaló -en su boletín de resultados- que esta disminución obedece al efecto de las variables externas, el reconocimiento del gasto trimestral del impuesto al patrimonio en Colombia y el mayor gasto por intereses de la deuda, lo que fue parcialmente compensado con un menor gasto por el impuesto a las ganancias derivado de los menores resultados.

«Iniciamos el 2026 con un entorno geopolítico desafiante, derivado de la intensificación del conflicto en Medio Oriente desde marzo. La alta volatilidad de los precios del petróleo durante el último mes del trimestre, así como las afectaciones operativas en la industria, tuvieron un impacto en nuestro desempeño trimestral», expresó el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado.

El resultado bruto de explotación (ebitda) del primer trimestre fue de 13,4 billones de pesos (unos 3.549 millones de dólares), un ligero aumento del 1,5 % con respecto al mismo periodo de 2025 cuando fue de 13,2 billones de pesos (3.493 millones de dólares).

«Logramos mejoras significativas en el margen ebitda, que alcanzó el 47 %, un nivel comparable con los mejores trimestres históricos del grupo, gracias a la flexibilidad operativa en medio de mejores condiciones de mercado, a la eficiencia operacional, incrementando la producción de crudo nacional y maximizando la carga de refinación y a la estricta disciplina de capital», afirmó Hurtado.

Ecopetrol destacó además que su producción de hidrocarburos en el primer trimestre fue en promedio de 725.000 barriles de petróleo equivalentes diarios (kbped). EFE

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