Birmania celebra elecciones en medio del conflicto armado y sin oposición prodemocrática

4 minutos

Rangún, 27 dic (EFE).- Los habitantes de 102 de los 330 municipios de Birmania (Myanmar) están llamados a votar este domingo en las elecciones generales, las primeras desde el golpe militar de febrero de 2021 que acabó con un Gobierno democrático y sumió al país en un conflicto armado que desató una crisis humanitaria.

Las votaciones arrancarán además nueve meses después del terremoto de 7,7 que sacudió el centro del país, causando unos 3.700 muertos y una destrucción masiva que empeoró las condiciones de vida los birmanos y Naciones Unidas estima que las necesidades básicas de un tercio de la población están insatisfechas.

La junta militar que detenta el poder desde la asonada prevé celebrar otras dos jornadas de votación, entre el 11 y el 25 de enero, para abarcar la mayor cantidad de localidades, pero al menos 56 municipios quedaron excluidos del proceso electoral por tratarse de territorios no controlados por el Ejército.

Las elecciones afectan a 498 de los 664 escaños del Parlamento bicameral, ya que el Ejército elige el 25 % de los escaños a través de una potestad constitucional. A las elecciones acuden un total de 57 partidos -solo seis son de carácter nacional- que presentarán 4.963 candidatos.

Sin oposición

La Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que ganó los comicios de 2015 y 2020, no participará, pues fue ilegalizado por el Ejército, que encarceló a líderes de la formación, incluyendo a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

El 57 % de los partidos que compitieron en 2020 fueron eliminados por la junta, que permitió en cambio la inscripción de pequeñas formaciones que no suponen una amenaza para su eventual control del próximo gobierno.

Casi todos los partidos en liza son cercanos al Ejército o tienen en su dirección a representantes de los militares, mientras que líderes prodemocráticos siguen exiliados o combatiendo al Ejército en las batallas por el control de territorios, en las que también participan guerrillas étnicas.

El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), controlado por los militares, acumula el mayor número de candidatos, con 1.018, y ya ha ganado virtualmente en 28 circunscripciones en las que no se presentaron otros contendientes.

Al menos 22.694 personas están presas por razones políticas desde la asonada, según datos de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPP).

Aunque la ONU y buena parte de Occidente rechazan estos comicios, la junta cuenta con el respaldo de China y Rusia, que sí enviaron equipos de observación electoral, igual que Kazajstán, India y Vietnam, según los medios birmanos controlados por el Ejército.

En pleno conflicto

Según la AAPP, este año han muerto 212 personas «por los ataques de artillería de la junta en todo el país», algunos de los cuales fueron denunciados este mes por Naciones Unidas.

Un trabajador humanitario en Birmania dijo a EFE, bajo estricto anonimato, que durante la última semana han recibido numerosos reportes sobre el desplazamiento de civiles por ataques aéreos, bombardeos y fuego cruzado entre el Ejército y guerrillas étnicas o grupos prodemocráticos en al menos seis regiones del país.

Además, medios independientes reseñaron que los militares han reforzado la seguridad en numerosos centros de votación, en algunos de los cuales han desplegado precintos para restringir el tránsito.

En Yangón, la ciudad más poblada del país, persisten los problemas de conexión a internet y fallos eléctricos, que afectan con mayor severidad las regiones rurales y que suponen un desafío para los comicios, que serán los primeros en completarse con máquinas electrónicas. EFE

hp/mr

(foto)(vídeo)