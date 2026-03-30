Birmania prepara el terreno para que el jefe de la junta militar se convierta en presidente del país

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Birmania allanó el camino este lunes para que el jefe de la junta, el general golpista Min Aung Hlaing, se convierta en presidente de un gobierno civil, tras ser nominado como candidato a vicepresidente y sustituido en su cargo de comandante militar.

Min Aung Hlaing ha sido gobernante de facto desde que el ejército depuso en 2021 al gobierno de la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi fue detenida y su partido disuelto, lo que desató una guerra civil.

Tras cinco años dirigiendo el país con mano dura, Min Aung Hlaing supervisó unas elecciones altamente restringidas que criminalizaron cualquier protesta o crítica de los comicios y que, en enero, otorgaron una aplastante victoria a los partidos afines al ejército.

«Nomino al general Min Aung Hlaing como vicepresidente», declaró el legislador Kyaw Kyaw Htay en una sesión de la Cámara Baja del Parlamento transmitida por la televisión estatal.

El legislativo deberá escoger tres vicepresidentes, uno de los cuales será electo presidente.

«Esta maniobra política indica que Min Aung Hlaing pretende continuar gobernando el país con puño de hierro», dijo el analista Naing Min Khant, del gabinete de ideas birmano Institute for Strategy and Policy.

«Carece totalmente de legitimidad pero ansía desesperadamente aparentar tenerla», agregó.

La Cámara Alta nominó a otros dos candidatos a la vicepresidencia: Tuu Jar, exlíder de un grupo armado de una minoría étnica del estado de Kachin, en el norte del país y cuyo partido es afín a los militares; y Nan Ni Ni Aye, un diputado regional del estado de Karen, miembro del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), también proejército.

La junta birmana también anunció un cambio de mando militar, cuando el jefe de espionaje Ye Win Oo sustituyó a Min Aung Hlaing como jefe de las fuerzas armadas, informaron varios medios.

Los activistas prodemocracia llevan tiempo advirtiendo que el futuro Ejecutivo no será más que un títere del ejército, que ha gobernado Birmania la mayor parte del tiempo desde su independencia.

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