Boca cae en la Bombonera ante Belgrano y River derrota a Talleres

2 minutos

Buenos Aires, 18 oct (EFE).- Boca Juniors cayó este sábado en la Bombonera por 1-2 ante Belgrano, mientras que River Plate derrotó a domicilio por 0-2 a Talleres en la decimotercera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En unas gradas contagiadas por la emoción del homenaje al recientemente fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, Boca Juniors luego cayó por 1-2 ante Belgrano de Córdoba con los goles de Lucas Passerini, de penalti, y Leandro Paredes, en meta propia.

Exequiel Zeballos recortó para Boca.

River Plate cosechó un triunfo claro sobre Talleres en el Estadio Mario Kempes de Córdoba gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

Boca Juniors cayó a la séptima posición del Grupo A, en una zona que registró ayer el triunfo de Argentinos Juniors por 3-1 sobre Newell’s Old Boys, la victoria por 1-0 de Racing frente a Aldosivi de Mar del Plata y la de Banfield por 1-2 en la casa de Independiente Rivadavia, en Mendoza.

River Plate ascendió al cuarto puesto del Grupo B, en el que Lanús derrotó el sábado por 2-0 a Godoy Cruz. El Granate es líder con 26 unidades, cinco más que el Millonario.

Este domingo continuará la decimotercera jornada con cuatro partidos: el clásico platense de Estudiantes-Gimnasia, Sarmiento-Vélez Sarsfield, San Martín-Independiente y Rosario Central-Platense.

El lunes continuará con tres más: Deportivo Rietra-Instituto, Tigre-Barracas Central y Atlético Tucumán-San Lorenzo.

El martes chocarán Unión con Defensa y Justicia y el miércoles cerrarán Huracán y Central Córdoba. EFE

fca/hbr