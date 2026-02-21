Boca y Racing sellan un empate sin goles que provoca silbidos en la Bombonera

2 minutos

Buenos Aires, 20 feb (EFE).- Boca Juniors y Racing Club igualaron este viernes sin goles en uno de los partidos con los que comenzó la sexta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino y que marcó una tendencia de tres presentaciones sin triunfos del equipo ‘Xeneize’.

El encuentro se jugó en una Bombonera colmada de hinchas que silbaron al equipo que dirige Claudio Úbeda por otra floja actuación y porque compleó su tercera presentación sin victorias y apenas con un gol convertido en dos empates (ante Platense y Racing Club) y una derrota (contra Vélez Sarsfield) para quedar con ocho puntos en la mitad de la tabla de posiciones del Grupo A.

Racing Club, en tanto, luego de tres derrotas en fila y de dos victorias seguidas logró un empate que lo deja con siete unidades en la Zona B.

En otros resultados de este viernes, Defensa y Justicia igualó 1-1 con Belgrano para que ambos continúen invictos, mientras que Estudiantes se impuso por 1-0 ante Sarmiento en el encuentro que marcó la despedida de Eduardo Domínguez como entrenador, ya que se marcha al Atlético Mineiro brasileño.

Además, Instituto le ganó sobre la hora por 2-1 al Atlético Tucumán para sumar su segundo triunfo en fila desde la llegada se Diego Flores como técnico.

La fecha continuará este sábado con cinco partidos y un destacado: Independiente Rivadavia frente a Independiente, mientras que el domingo se completará con tres partidos de los que el Vélez Sarsfield-River Plate es el más llamativo y con San Lorenzo como local frente a Estudiantes de Río Cuarto. EFE

fca/gbf