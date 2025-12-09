Bolivia celebra la inscripción de la festividad de Guadalupe como Patrimonio de la Unesco

3 minutos

La Paz, 9 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia celebró este martes la inscripción de la festividad de la virgen de Guadalupe, de Sucre, en la Lista Representativa de patrimonio cultural e inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y sostuvo que es un «mérito a su valor histórico, espiritual y cultural».

«La festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, ya forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial reconocido por la Unesco, un mérito que reafirma su valor histórico, espiritual y cultural para Bolivia y el mundo», destacó el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía del país andino.

En una publicación en sus redes sociales, la institución aseguró que esta declaratoria es «un reconocimiento que honra nuestra identidad y nuestra cultura».

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes la Festividad de la Virgen de Guadalupe de Bolivia en su Lista Representativa, otorgando estatus universal a la celebración mayor de la ciudad de Sucre, un evento que logra una simbiosis única entre la liturgia católica y la fuerza del folclore de Bolivia.

Tras conocer la inscripción, en la capilla de la Virgen de Guadalupe en Sucre, se celebró una misa de acción de gracias a la que asistieron autoridades locales, gestores culturales y feligreses.

Sucre es la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial.

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, Cinthya Yañez, y el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, también participaron en esa celebración católica, informaron medios locales.

«Nuestra madre, la patrona de Sucre, ha acompañado la historia de Sucre, Chuquisaca y Bolivia. Es la primera representación religiosa de Bolivia y una de las más antiguas en Latinoamérica», dijo el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, durante la misa.

Centellas sostuvo que la inscripción como patrimonio «es un honor, pero también una gran responsabilidad».

La decisión, adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi (India), reconoce el valor de esta práctica como motor de cohesión social.

Para la Unesco, la fiesta trasciende lo meramente religioso para convertirse en un fenómeno de identidad que moviliza a toda la capital constitucional de Bolivia cada mes de septiembre.

La Festividad de la Virgen de Guadalupe destaca por la fuerza de sus rituales religiosos, como las novenas y las ofrendas de cera, la tradicional procesión y la masiva participación en la Entrada Folclórica, el evento anual que marca el ritmo social y cultural de Sucre.

Este encuentro moviliza a fraternidades folclóricas, bandas de música, familias y visitantes, y se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Miles de devotos participan en esta festividad, que reúne a fieles en Sucre desde finales de agosto y durante diez días de septiembre, para expresar su fe y devoción a través de la danza y la música.

Con la inscripción de la festividad de la Virgen de Guadalupe, Bolivia suma 16 manifestaciones en las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. EFE

drl/gb/gad