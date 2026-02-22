Bolivia concluye un carnaval de reivindicación con el Entierro del Pepino

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 22 feb (EFE).- Bolivia puso este domingo el broche final a su Carnaval con el tradicional Entierro del Pepino, tras varias semanas marcadas por la reivindicación y la afirmación del origen boliviano de este emblemático personaje, en medio de denuncias sobre su presunta apropiación en el exterior.

La actividad se caracterizó por un desfile folclórico que partió unas cuantas calles cerca al Cementerio General, en La Paz, en el que destacó la figura de esta representación, que se asemeja a los arlequines europeos, además de los ch’utas y las cholas paceñas.

El recorrido tuvo matices de fiesta y sepelio, ya que el Pepino atravesó las calles con su típico traje bicolor ensanchado con volados y su tradicional máscara, que dibuja una amplia sonrisa y una nariz respingada, entre brincos y algarabía.

A medida que el desfile se acercaba al cementerio, el Pepino comenzó a mostrar espasmos y signos de agotamiento; se tiraba al piso para descansar, como si anunciara su muerte, mientras cuatro pepinos más pequeños, con vestimenta morada, trasladaban detrás de él su ataúd.

El momento final llegó cuando la caravana arribó a las puertas del campo santo. Allí, los pepinos portadores del féretro sujetaron al personaje principal en contra de su voluntad y pese a su intención de continuar festejando.

«Ahora viene el tiempo de la Cuaresma y la Semana Santa, el tiempo de la reproducción y de la tierra, por eso es que está concluyendo el tiempo del Carnaval con el Entierro del Pepino», explicó a EFE el secretario municipal de Culturas, Américo Gemio.

También, indicó que este año el Pepino ha sido determinante, ya que se ha dado mayor fuerza a esta imagen patrimonial del Carnaval en La Paz.

«La gente en su totalidad (en La Paz) se ha apropiado del Pepino, se ha vestido de Pepino, la industria de trajes se ha revalorizado», añadió Gemio.

El conflicto por el Pepino surgió luego de que autoridades de la Alcaldía de La Paz denunciaran «la apropiación indebida» del personaje en el lanzamiento de la Festividad de la Virgen María de la Candelaria 2026, en Lima, realizado a finales del año pasado.

El Carnaval en La Paz comenzó a mediados de enero con el Desentierro del Pepino, un acto con matices cómicos en el que simbólicamente se retira su féretro del Cementerio General y se realiza una procesión en compañía de las viudas del personaje.

El Pepino vuelve a la vida cada año después de que una reina de belleza le da un beso y comienza a brincar para contagiar con su simpatía el espíritu del Carnaval.

El Pepino representa la picardía, la alegría y el desenfreno característicos del Carnaval, mientras que el ch’uta y la cholita introducen costumbres aimaras en la fiesta, como el agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra por sus frutos.

La ceremonia del Entierro del Pepino fue interrumpida este domingo por un minuto de silencio en honor al actor de teatro y comediante David Santalla, quien falleció en la víspera y es considerado uno de los íconos del humor en Bolivia.

El Entierro del Pepino fue antecedido en la víspera por el tradicional Corso de Corsos, en Cochabamba (centro), un gran desfile de danzas típicas y disfraces con el que se cierran las principales expresiones masivas del Carnaval boliviano. EFE

