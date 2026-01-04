Bolivia espera completar en seis meses trámites para reponer embajadores con EE.UU.

La Paz, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia espera completar en el transcurso del primer semestre los procesos «administrativos y legales» correspondientes para ver luego la reposición de embajadores con Estados Unidos, que también tiene que cumplir estos trámites, señaló este domingo el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

En una rueda de prensa en La Paz, Aramayo explicó que en una visita reciente a Washington, conversó con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y vieron que «así como Bolivia tiene que enfrentar todavía un conjunto de procesos administrativos y legales para poder designar embajadores, lo mismo sucede en EE.UU.».

«Nos hemos puesto como plazo tener estos trámites durante el primer semestre de este año para poder hacer seguimiento luego y ver en qué momento podemos reponer a los embajadores. Estamos ávidos de ello», señaló.

El ministro de Exteriores también mencionó que es importante tener «condiciones de gobernabilidad plena y sobre todo voluntad política» en la Asamblea Legislativa para que la designación de éste y otros embajadores no se convierta en una «negociación política».

Landau lideró la comitiva estadounidense que asistió a la investidura presidencial del centrista Rodrigo Paz el pasado 8 de noviembre en La Paz y entonces, el subsecretario anunció que se restablecerán las relaciones con Bolivia a nivel de embajadores.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.

Evo Morales echó a Goldberg y también a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

En diciembre, el Gobierno de Paz eliminó el requisito de la visa para ciudadanos estadounidenses y de otros países que quieran visitar el país suramericano y, además, firmó un decreto que habilita a empresas extranjeras de conectividad satelital, como OneWeb, Kuiper y Starlink, a operar en Bolivia.

También el mes pasado llegó a Bolivia una misión económica estadounidense para sostener reuniones con el sector empresarial privado y con autoridades del Gobierno, para identificar «oportunidades de cooperación e inversión». EFE

