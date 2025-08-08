Bolivia recibirá a 87 observadores de la OEA para los comicios generales del 17 de agosto

La Paz, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este viernes de que recibirá a 87 observadores provenientes de 20 países en la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones generales del 17 de agosto.

«Esta misión será la más numerosa desplegada hasta ahora en el país», menciona un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

El jefe de la misión de observación electoral es el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo. La OEA destacó que Cristo es un «abogado y político colombiano de amplia trayectoria», y que «tuvo un papel clave en la negociación e implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en su país».

La OEA informó que la delegación analizará «aspectos clave» del proceso electoral en Bolivia, «como la organización y tecnología electoral; justicia electoral; financiamiento político-electoral, entre otros» y se reunirá con candidatos y autoridades.

Además de la OEA, también habrá misiones de observación de la Unión Europea (UE) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), así como iniciativas locales de vigilancia ciudadana como ‘Cuidemos el voto 2025’.

La etapa electoral en Bolivia esta marcada por tensiones y protestas de los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien insiste en ser candidato pese a una disposición constitucional que le impide volver a postular porque ya gobernó el país en tres ocasiones.

El exmandatario ha llamado a votar nulo a sus seguidores y acusó al Gobierno de Luis Arce de planear «un fraude» en las elecciones generales.

Morales se quedó sin partido en medio de su disputa con Arce por el control del MAS y por la candidatura oficialista.

Los bolivianos elegirán presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y la peor inflación en décadas que ha aumentado el precio de artículos de la canasta básica.EFE

