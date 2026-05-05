Bolivia y Chile ponen en vigencia acuerdo para homologación de licencias de conducir

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La Paz, 4 may (EFE).- Los gobiernos de Bolivia y Chile informaron este lunes sobre la entrada en vigor de un acuerdo de homologación recíproca de licencias de conducir, con miras a dar un «rostro humano» a la diplomacia y profundizar la relación bilateral entre ambos países.

El anuncio fue realizado en La Paz en un evento liderado por el ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y el cónsul general de Chile, Fernando Velasco, junto a autoridades y funcionarios de otras instituciones.

Aramayo resaltó el trabajo de las entidades «que han materializado» el documento y aseguró que la labor de las autoridades es «procurar mejores días y situación de bienestar a los bolivianos en Chile, a los chilenos en Bolivia y a quienes transitan diariamente» entre ambos territorios.

«Es el rostro que queremos darle a nuestras relaciones internacionales, un rostro humano que tenga por delante los intereses de ambos pueblos y que permite entender que la diplomacia tiene que estar al servicio de los intereses de nuestros ciudadanos», añadió.

El acuerdo entró en vigencia el pasado 30 de abril y supone «un avance sustantivo en la facilitación de la movilidad humana y en el reconocimiento mutuo de documentos», indicó el viceministro interino de Gestión Consular e Institucional de Bolivia, René Gonzalo Rivera.

Las entidades encargadas de atender las solicitudes de homologación son el Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Bolivia y la Subsecretaría de Transportes de Chile (Subtrans Chile).

El director del Segip, Juan Diego Tejerina, explicó que mediante este reconocimiento mutuo, los ciudadanos bolivianos y chilenos podrán obtener en el país de residencia una licencia de conducir «equivalente» a la que ya poseen «sin la necesidad de dar nuevos exámenes», ni teóricos, ni prácticos.

Los interesados deben hacer la solicitud mediante un correo electrónico ante el Segip o en la plataforma de la Subtrans, según corresponda, y una vez aceptada la homologación, deberán presentar la licencia de conducir original, la cédula de identidad de extranjero y un certificado médico y psicológico en el caso de Bolivia y «psicotécnico» en el caso chileno.

El cónsul Velasco destacó que la puesta en marcha del acuerdo es una prueba de que «la diplomacia va más allá del discurso» y «va en beneficio real de la gente».

Velasco mencionó que desde el viernes, la Subtrans recibió al menos 5.000 aplicaciones de bolivianos interesados en homologar su licencia de conducir en Chile.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que iniciativas como esta «reflejan una nueva dinámica en la relación bilateral, orientada a la construcción de una agenda positiva, pragmática y de futuro».

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Actualmente, ambos países viven un acercamiento con los nuevos gobiernos de los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast, que buscan abordar proyectos de cooperación para el desarrollo bilateral. EFE

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