Bolsa de París cierra a la baja tras récord histórico y resultados corporativos dispares

París, 19 feb (EFE).- La Bolsa de París cerró este jueves con una caída del 0,36 % en su indice estrella, el CAC-40, al día siguiente de alcanzar un récord histórico y tras una sesión marcada por la publicación de numerosos resultados de grandes empresas.

El CAC-40 se situó en 8.398,78 puntos al cierre, tras alcanzar el récord de 8.429,03 puntos la víspera, superando los 8.362,09 del 9 de enero.

La jornada de este jueves, en la que cambiaron de manos valores por valor de 4.569 millones de euros, estuvo dominada por los resultados empresariales.

Airbus y Renault decepcionaron a los inversores, mientras que Orange y Pernod Ricard registraron cifras positivas.

A pesar de anunciar hoy ganancias históricas, el fabricante aeroespacial europeo Airbus cayó un 6,75 % por sus previsiones menos optimistas de entregas de aviones comerciales en 2026.

El grupo Renault, por su parte, perdió un 3,10 %, debido a la reducción de su margen por la menor rentabilidad de sus vehículos eléctricos. También se vio arrastrado por la caída el fabricante automovilístico Stellantis, que bajó aún más, un 4,37 %.

Muy distinta fue la jornada para el grupo de telecomunicaciones Orange, que subió un 7,46 % tras presentar su plan estratégico para los próximos cinco años y sus resultados de 2025.

El siguiente en el podio de los buenos resultados hoy en el CAC-40 fue el grupo de distribución Carrefour, cuyas acciones subieron un 3,52 % tras presentar ayer su plan estratégico hasta 2030, que prevé centrarse en los que son los tres principales países de su negocio: Francia, Brasil y España.

El gigante de vinos y licores Pernod Ricard fue el tercero entre los que terminaron en números verdes pese a anunciar hoy que su beneficio neto se redujo un 18 % en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026, aún afectado por las ventas en Estados Unidos y China. Sus títulos subieron hoy un 2,74 % . EFE

