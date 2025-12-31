Bolsa Electrónica Valores uruguaya opera por más de 100.000 millones de dólares en 2025

Montevideo, 31 dic (EFE).- La Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa) cerró e2025 con cifras récord al alcanzar los 100.114 millones de dólares en su operativa total, registrando un crecimiento del 12,1 % respecto al 2024.

Con esto, la bolsa consolidó un período de cinco años de crecimiento, en los que la operativa se multiplicó por 2,5 veces, según informó el ente en un comunicado.

En este ámbito, el «principal motor de actividad» fue el mercado de valores, ya que concentró el 57 % de la operativa total y alcanzó un volumen de 56.583 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 13,8 %.

Por su parte, el mercado de dinero tuvo una operativa anual de 35.397 millones de dólares, mientras que en el mercado de cambios fue de 8.134 millones de dólares.

Se destacan los registros de los meses de julio y octubre, cuando la operativa mensual superó los 10.700 millones de dólares, lo que representa «el primer y segundo mes histórico mensual desde la creación de la bolsa en 1994».

Con el cierre de este año se consolidó un crecimiento del 148 % respecto al quinquenio anterior (2016-2020), período en el que la operativa total fue de 40,33 millones de dólares.

En estos cinco años, el crecimiento se dio en todos los mercados operados a través de esta bolsa: fue del 104 % en el mercado de valores, del 576 % en el mercado de dinero y del 10,9 % en el mercado de cambios.

«Los resultados de 2025 confirman la solidez del crecimiento que Bevsa viene mostrando en los últimos años y reflejan la confianza de los participantes en una infraestructura de mercado transparente, eficiente y confiable», evaluó sobre esto el gerente general de Bevsa, Diego Labat.

El foco de la bolsa, según Labat, «está puesto en seguir fortaleciendo los mercados, acompañando el desarrollo del sistema financiero y facilitando el financiamiento de la economía». EFE

