Bolsa mexicana cae 1,1 % en abril, liga dos meses a la baja y llega a 67.858,09 unidades

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este jueves un avance del 1,13 %, que resultó insuficiente para evitar que cerrara abril con una pérdida del 1,1 %, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 67.858,09 unidades.

La caída de abril se sumó a la de marzo (3,91 %) tras los resultados positivos de enero (5,12 %) y febrero (5,63 %). En los dos últimos meses el mercado mexicano acumula una caída del 5 %.

«El mercado de capitales cerró abril con ganancias generalizadas ante una menor aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta indicó que en México, el IPC «cerró el mes con una pérdida de 1,1 % para caer por segundo mes consecutivo».

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas mensuales del Grupo Aeroportuario del Sureste (-11,87 %), Alsea (-11,11 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-9,76 %), Gentera (-9,69 %) y Genomma Lab (-9,05 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó este jueves que «el IPC terminó abril con una caída mensual» y el rendimiento acumulado en lo que va del año es de 5,5 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,34 % frente al dólar, al cotizar en 17,47 unidades por billete verde, frente a los 17,53 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 215,7 millones de títulos por un importe de 16.960 millones de pesos (unos 970,8 millones de dólares).

De las 674 empresas que cotizaron en la sesión, 478 cerraron con sus precios al alza, 181 registraron pérdidas y 15 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 9,08 %; de la empresa de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 5,69 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el 5,25 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -4,07 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4,06 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3,9 %. EFE

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