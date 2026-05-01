Bolsonaro pasa por cirugía de hombro «sin complicaciones»

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Río de Janeiro, 1 may (EFE).- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, fue sometido a un procedimiento quirúrgico en su hombro «sin complicaciones» y permanece bajo observación médica en una sala de cuidados intensivos, informaron fuentes médicas.

Bolsonaro fue ingresado en la mañana del viernes en el hospital DF Star, en Brasilia, donde fue sometido a «una intervención de reparación artroscópica del manguito rotador derecho», según el parte médico divulgado, en el que los galenos señalaron que la operación transcurrió sin complicaciones.

«El paciente se encuentra actualmente en una unidad de cuidados intensivos para el control del dolor y observación clínica», añade el boletín.

La cirugía fue autorizada desde el jueves por el magistrado de la Corte Suprema e instructor del caso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, tras una recomendación favorable de la Fiscalía General, con base en informes médicos que señalaban la necesidad del procedimiento para tratar lesiones en el hombro.

El procedimiento reparó el manguito rotador y lesiones asociadas en el hombro derecho del líder ultraderechista, derivadas de una caída sufrida en enero, cuando el exmandatario se encontraba recluido en las instalaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue condenado en noviembre pasado a 27 años y tres meses de cárcel por «liderar» una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista fue recluido primero en una sala especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia y luego en un complejo penitenciario en la misma ciudad.

Desde el pasado 27 de marzo, cumple prisión domiciliaria por un plazo de 90 días dado su delicado estado de salud y, concluido ese periodo, el juez De Moraes, evaluará si Bolsonaro continuará bajo arresto domiciliario o vuelve a la cárcel.

El cambio temporal de régimen, autorizado por la Corte Suprema, se dio luego un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana sufrido por Bolsonaro, ocasionado por un episodio de broncoaspiración, y que obligó a su hospitalización.

El exmandatario viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano. EFE

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