Boluarte anticipa una reunión con Lula para hablar del tren bioceánico entre Brasil y Perú

2 minutos

Lima, 29 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este lunes que durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas pudo acordar con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, una reunión bilateral para conversar sobre el proyecto del tren bioceánico que uniría a los puertos de Bahia (Brasil) y Chancay (Perú).

«Ya hemos pactado una bilateral para poder tejer a través de la vía ferroviaria la unión de Perú con Brasil y unir el Pacífico con el Atlántico», señaló Boluarte durante una intervención en un acto público con motivo de un curso sobre emprendimiento.

La mandataria aseveró que «Perú ahora está ubicado en una vitrina y todos los países del mundo quieren venir a invertir».

Los Gobiernos de Brasil y China anunciaron en julio que habían firmado un acuerdo de cooperación para una serie de estudios que determinarán la viabilidad de una línea férrea que conecte el estado brasileño de Bahía con el puerto peruano de Chancay, en el norte de Lima, para lo cual tendría que pasar por la Amazonía de ambos países y atravesar los Andes.

El puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la naviera estatal china Cosco y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.

La infraestructura ha permitido establecer una ruta marítima directa entre Suramérica y China, lo que supone un notable ahorro en dinero y tiempo el transporte de mercancías entre ambos continentes.

Sus muelles permiten recibir buques de gran envergadura y capacidad de carga, de hasta 24.000 contenedores y pretende movilizar entre el 30 y el 40 % de la carga nacional con destino a China y el Sudeste Asiático en los primeros años de operación. EFE

