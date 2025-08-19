Bombarderos estratégicos rusos patrullan el mar de Japón
Moscú, 19 ago (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar de Japón, informó este martes el Ministerio del Defensa de Rusia, sin informar el número preciso de aeronaves.
«Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón», señaló Defensa en un comunicado publicado en Telegram, que acompañó con un vídeo de la misión.
Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35 y Su-30sm, añade el parte castrense, que precisa que la misión se prolongó durante más de seis horas.
«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», subrayó Defensa.
La misión de patrullaje de la que se informó hoy es la segunda en menos de 24 horas: la víspera, bombarderos estratégicos rusos realizaron una sobre las aguas del mar de Barents.
La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.EFE
