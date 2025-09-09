Bombero guatemalteco acepta cargos por encubrimiento en asesinato de canadiense

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 9 sep (EFE).- El bombero guatemalteco Josué Francisco Buch Cúmez se declaró culpable por encubrimiento en la ejecución extrajudicial en 2024 del ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría, por lo que fue sentenciado este martes a un año y seis meses de prisión conmutables.

La pena en contra de Buch Cúmez fue establecida hoy en una audiencia del Juzgado de Mayor Riesgo «B» del Organismo Judicial guatemalteco, tras la aceptación de cargos del sindicado.

Santamaría murió el 19 de abril de 2024 después de ser arrestado junto a Edin Choc Xi, acusados de desorden público y asesinados presuntamente a manos de la policía guatemalteca, después de morir a causa de hemorragias y golpes.

La detención de ambos tuvo lugar en el municipio de San Andrés Iztapa, en el departamento (provincia) de Chimaltenango, unos 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala. Según medios locales, ambos pertenecían a la comunidad LGBTIQ+.

Buch Cúmez aceptó ante el juez Eduardo Orozco, a cargo del juzgado, que mintió en su declaración original, en la cual afirmaba que encontró herido a Santamaría en la vía pública y no dentro de la estación policial, como quedó demostrado.

La sentencia en contra del bombero sería de tres años, pero al aceptar los cargos se reduce a la mitad, específicamente a 18 meses de cárcel conmutables con el pago de cinco quetzales (62 centavos de dólar aproximadamente) diarios.

El juez también resolvió que, en concepto de reparación digna, Buch Cúmez deberá ofrecer una disculpa pública en un medio de comunicación de Chimaltenango.

Por este mismo caso existe un proceso penal por el delito de ejecución extrajudicial en contra del ex subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Eddy Leonel Vásquez Rabanales, y el agente Jacobo Jeremías Rojas, señalados por el crimen ocurrido en abril del 2024. También están implicados en el caso los agentes Fredy Velásquez, Mauricio Contreras Yulisa Ayala y Lisbeth Macario.

El canadiense murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el guatemalteco Edin Choc Xi estuvo desaparecido tras su detención por la fuerza pública y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después. EFE

ao/jcm/rao/rrt

(foto) (video)