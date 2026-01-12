Boric y Kast chocan sobre ciencia e infancia en el inicio del Congreso Futuro

Santiago de Chile, 12 ene (EFE).- El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, chocaron este lunes con fuerza en la inauguración del Congreso Futuro, el evento científico más grande de Latinoamérica, en su visión sobre el porvenir de la ciencia y la educación, en un nuevo capítulo de la compleja transición presidencial.

Mientras Boric recalcó la importancia de contener los sesgos de la inteligencia artificial, de fomentar LatamGPT -la inteligencia artificial latinoamericana promovida junto al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la necesidad de respetar los acuerdos que construyó con la oposición en educación y salas cunas El ultraderchista Kast se limitó a negar que su mandato vaya a empeorar el conocimiento, en una habitual puesta en escena sin detalles.

«¿Quién gobierna cuando las decisiones se automatizan? La IA no sale de la nada. No es neutral. Puede terminar siendo autogenerativa pero su origen es humano. Los sistemas que hoy en día alimentan la IA son nuestros datos», advirtió Boric.

«Replican nuestras jerarquías. Desde el ministerio de Ciencia, en conjunto con Brasil, hemos impulsado LatamGPT, una inteligencia artificial hecha desde Suramérica. Allí donde existen desigualdades, estas tecnologías no las corrige, las acelera», precisó.

Dentro de su discurso, Gabriel Boric aprovechó para afirmar que «la eficacia amenaza por convertirse en el principio rector de todas las cosas» y se mostró reacio a la manera en la que se trata la «efectividad del derecho internacional» tras los sucesos de los últimos días en Venezuela.

Por su parte, el presidente electo negó que su gobierno vaya a empeorar las condiciones de los científicos y quiso «responder de frente» y declarar que «esto no va a ser así y, como digo siempre, les vamos a sorprender».

«El conocimiento es una herramienta de libertad, desarrollo y dignidad para todos los chilenos. El Congreso Futuro no es un elemento más. Es una señal profunda de que, incluso en los momentos de división Chile, ha sabido levantarse», declaró sin detalles.

«Imagínense lo distinto que podemos pensar con algunos de los presentes, no quiero mirar a nadie. Es muy fácil polemizar pero es muy difícil construir. Chile no tendrá futuro sin ciencia», agregó.

Kast indicó, sin embargo, en el debate sobre la necesidad de reducir la duración de la carreras universitarias con la llegada de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Así como «conseguir que los jóvenes vuelvan a creer en el mérito y en el esfuerzo», posición similar a la de la ultraderecha mundial.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros Futuro, Guido Guiraldi, primero en intervenir, aseguró que el foro «es un espacio de esperanza. Reúne a la región, a los territorios y a los municipios. Tenemos que mover a Chile y por eso es importante que estén ambos presidentes, entrante y saliente, aquí presentes. Tenemos que tener otro Estado», afirmó.

«Lo que le pasa a Chile es que nunca ha tenido un propósito de país. Necesitamos una democracia eficaz y la tecnología nos puede ayudar a tener una democracia eficaz», subrayó.

El evento de divulgación científica Congreso Futuro se ha consolidado como el más importante de Latinoamérica y desde su fundación ha contado la participación de más de 120 expositores y 28 Premios Nobel, tres de los cuáles se encuentran en la programación de esta 15a edición.

Entre las figuras destacadas de esta edición sobresalen Vinayaka Prasad, referente de la virología del VIH, Ingrid Guardiola, productora y directora de cine y experta en gestión cultural y análisis de género o José María Lassalle, ex secretario de Estado de Cultura y Agenda Digital en el gobierno de España y profesor universitario y escritor. EFE

