Borrell critica «mansedumbre» de la UE y pide dejar de considerar a EEUU un «gran aliado»

María M.Mur

Santiago de Chile, 6 ene (EFE).- El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell criticó este martes en una entrevista con EFE la «mansedumbre» del bloque comunitario ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y pidió a Bruselas que deje de ver a Washington como su «gran aliado».

El exministro español aseguró que las acciones militares de Estados Unidos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son «una llamada de atención poderosa a Europa que muchos líderes europeos, en particular desde Bruselas, no quieren oír».

«Estados Unidos está dispuesto a instaurar un orden dirigido por él en áreas de influencia y seguir confiando en que es nuestro gran aliado es negar la realidad», aseguró Borrell, que se encuentra en Santiago para impartir el miércoles la conferencia «Desafíos de la Política Mundial» en la Universidad de Chile.

Según el diplomático, hay muchos países en Europa que creen que «la única solución es intentar bailarle el agua» al presidente estadounidense, Donald Trump, porque «temen que Estados Unidos decida dejar de proteger a Ucrania».

«Es una actitud de una mansedumbre… Obviamente es una táctica para intentar calmarle y conseguir que no abandone a Ucrania, pero Trump abandonará Ucrania o no según le convenga», agregó.

«Trump quiere un gobierno títere»

La UE emitió el domingo, casi un día y medio después de la captura de Maduro para ser juzgado en Nueva York acusado de narcotráfico, un comunicado firmado por 26 de los 27 Estados miembro (todos menos Hungría, aliado de Trump), en el que no criticó las acciones de Washington y se limitó a pedir «calma y moderación» y respeto por el derecho internacional.

Borrell recordó que España es el único país europeo que se ha distanciado de la tibieza de la cúpula comunitaria y que, junto a los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, condenó en un «contundente» comunicado la intervención y «el intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos».

Trump, añadió el político español, «quiere un gobierno títere en Venezuela como el que Putin quería instalar en Ucrania y ya tiene en Bielorrusia» porque a ninguno de los dos líderes «les interesa el derecho internacional».

«El objetivo final no es restaurar la democracia en Venezuela, sino apoderarse de sus recursos naturales (…) Y si para eso tiene que aliarse con los restos del régimen chavista o madurista, no tenga ninguna duda de que lo va a hacer», declaró Borrell, que también fue vicepresidente de la Comisión Europea en el periodo 2019-2024.

Con más de 300.000 barriles, Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, superior a la de Arabia Saudí.

«Europa debe asegurarse su propia defensa»

Borrell dijo también que entiende la alegría que sintieron millones de venezolanos en todo el mundo tras la caída de Maduro, pero declaró que «un presidente ilegítimo sustentado sobre un aparato de terror corrupto» no puede ser sustituido por «un procónsul americano al estilo del Imperio Romano».

En su opinión, el mundo se está convirtiendo en una especie de «jungla», donde no hay reglas y solo opera «la ley del más fuerte».

«Si mañana Trump decide tomar por la fuerza Groenlandia -que no le sería muy difícil porque ya tiene allí bases americanas suficientes para arriar la bandera danesa y poner la americana sin pegar ni un tiro-, ¿qué diríamos los europeos o que podríamos hacer?», se preguntó.

Para el político español, la solución está en que el bloque europeo «busque los medios para asegurarse su propia defensa».

«Europa ha vivido cómodamente bajo el paraguas protector de Estados Unidos, hoy es un protectorado militar y eso no es una buena solución porque, si el protector decide no protegerte, te quedas desnudo», concluyó. EFE

