Brasil afirma que el nuevo arancel universal de EE.UU. evitará que pierda competitividad

São Paulo, 22 feb (EFE).- El Gobierno brasileño valoró este domingo como «positivo» que Estados Unidos imponga un arancel universal del 15 % a las importaciones, ya que así Brasil «no perderá competitividad» al aplicarse la misma carga a todos los países.

La mayor economía de América Latina fue una de las más afectadas por la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó a gravar los productos brasileños con una tarifa aduanera de hasta el 50 %, principalmente por motivaciones políticas.

En este sentido, el vicepresidente brasileño y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, aplaudió hoy que, a partir de ahora, el arancel «sea igual para todos».

«Es positivo para Brasil» porque «teníamos una tasa más alta en relación con los demás competidores», ya que «muchos países tenían 10 o 15 %, y nosotros 50», declaró a los periodistas en un acto religioso en Aparecida, en el estado de São Paulo.

La nueva tasa del 15 % fue la respuesta de Trump a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que tumbó su política arancelaria impulsada sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977.

Alckmin resaltó otra «buena noticia innegable», como es la lista de sectores que estarán exentos del nuevo arancel global, como la agropecuaria, uno de los pilares de la economía brasileña.

«Nos quedamos con una tasa cero para combustible, carne, café, celulosa, jugo de naranja, aeronaves… Para la industria aeronáutica, antes era del 10 % y ahora se redujo a cero», insistió.

El vicepresidente cree, además, que hay espacio para negociar y que la visita prevista para marzo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington será una nueva oportunidad para discutir «cuestiones arancelarias y no arancelarias».

EE.UU. llegó a imponer aranceles de hasta el 50 % a los productos brasileños en represalia por el juicio que terminó con una condena de 27 años de cárcel para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, a partir de un encuentro informal en los pasillos de la ONU, en septiembre pasado, Lula y Trump dieron inicio a un diálogo fluido que culminó con la retirada de una parte importante de los aranceles a las importaciones brasileñas.

Con todo, aún había ciertos productos del país suramericano, como el café soluble, sobre los que pesaba una tarifa del 50 %.

Por otro lado, Alckmin sí manifestó su preocupación con la investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) contra Brasil, anunciada en julio pasado, por posibles prácticas «discriminatorias» y que sigue su curso.

No obstante, confió en que, como en ocasiones pasadas, Brasil esclarezca todos los puntos y se archive.

En ese proceso, EE.UU., tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea, indaga sobre los servicios de pago electrónico brasileños, así como posibles interferencias en medidas anticorrupción; la protección de la propiedad intelectual; el acceso al mercado de etanol; y la deforestación ilegal. EFE

