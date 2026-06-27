Brasil anuncia el envío a Venezuela de otras dos aeronaves con medicamentos y suministros

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São Paulo, 27 jun (EFE).- El Gobierno brasileño anunció el envío este sábado a Venezuela de otras dos aeronaves cargadas de medicamentos y otros suministros para apoyar en la respuesta humanitaria a los terremotos que han dejado al menos 920 muertos.

En estos nuevos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña se mandará un total de 111.000 unidades de medicamentos y diversos materiales, como antibióticos, analgésicos, guantes y mascarillas, según un comunicado de la Presidencia.

Los kits médicos enviados pueden cubrir las necesidades de 1.500 personas durante un mes, estiman las autoridades.

Además, las aeronaves llevarán un hospital de campaña, con 48 militares para operarlo, y 100 purificadores de agua que serán donados al Gobierno venezolano.

«El país permanece a disposición de las autoridades venezolanas y organismos internacionales para ampliar el apoyo humanitario conforme a las necesidades identificadas», apuntó el comunicado.

Estos vuelos se suman al que ya salió en la mañana del viernes, con 36 bomberos, seis perros rescatistas, 12 toneladas de equipamiento, y especialistas en telecomunicaciones para tratar de localizar señales de celular bajo los escombros.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó el jueves su «gran preocupación» por el impacto de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país caribeño el miércoles.

Ese mismo día, el mandatario conversó por teléfono con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para ofrecerle ayuda.

Junto con Brasil, países como EE.UU., España y México también se movilizaron para mandar misiones humanitarias, bajo coordinación de la ONU.EFE

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