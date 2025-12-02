Brasil bate nuevo récord de producción de petróleo y gas natural en octubre

Río de Janeiro, 2 dic (EFE).- Brasil produjo en octubre un promedio récord de 5,255 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalentes, con lo que consiguió su cuarta marca este año tras las alcanzadas en mayo, junio y julio, informó este martes la Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador).

El volumen de petróleo fue un 2,9 % superior al de septiembre con 4,03 millones de barriles diarios extraídos, un aumento del 23,2 % en relación con el mismo mes de 2024.

Ya la producción media de gas natural alcanzó los 194,78 millones de metros cúbicos diarios, un 2,2 % más que el mes anterior y un 22,5 % mayor en el interanual.

De acuerdo con la ANP, los campos marítimos del horizonte petrolero del presal, localizados en aguas muy profundas del océano Atlántico, volvieron a ubicarse como los principales productores de hidrocarburos en el país, con una media de 4,27 millones de petróleo y gas natural equivalentes por día (el 81,4 % de toda la producción brasileña).

La producción de crudo en estos pozos fue de 3,31 millones de barriles por día en octubre, mientras que la de gas sumó 153,7 millones de metros cúbicos diarios.

El campo de Buzios, que explota petróleo y gas en la cuenca marina de Santos, en el presal, desbancó al de Tupi que venía liderando en Brasil por varios años, con una producción diaria de 884,7 barriles de petróleo

El campo de Mero, ubicado en la misma cuenca, encabezó la producción de gas natural con 41,3 millones de metros cúbicos por día.

Según el ente regulador, las reservas ubicadas en áreas marítimas fueron responsables por el 97,8 % de la producción de petróleo del país en el mes y del 86,6 % del gas extraído.

Los datos divulgados por la ANP se refieren a la producción registrada por las 46 empresas que operan en el país y que tienen derechos sobre 275 diferentes bloques, incluyendo 256 concesiones y 11 áreas en que están asociadas al Estado.

La petrolera estatal brasileña Petrobras, sola o en consorcio con otras empresas, se mantuvo como líder en octubre, con cerca del 90,6 % de todo el petróleo y gas extraído en Brasil.

Le siguieron la brasileña Petro Río Jaguar, con una producción de 68.325 barriles de petróleo y gas natural equivalente por día; la noruega Equinor (65.938); la francesa TotalEnergies (48.516) y la brasileña Eneva (47.599), todas en calidad de integrantes de diferentes consorcios. EFE

