Brasil califica de «secuestro» la captura de Nicolás Maduro en la reunión de la OEA

2 minutos

Washington, 6 ene (EFE).- El Gobierno brasileño calificó de «secuestro» la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada este martes en Washington.

«Los bombardeos en el territorio de Venezuela y el secuestro de su presidente traspasan una línea inaceptable», afirmó el representante permanente de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, durante su discurso.

Hasta ahora, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros representantes diplomáticos del país se habían referido a la acción de las fuerzas especiales estadounidenses que el sábado pasado resultó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, como «captura».

En su intervención, en la que no citó expresamente a Estados Unidos, Belli insistió en que los ataques sobre Venezuela representan «una afrenta gravísima a la soberanía» de ese país y «amenazan a la comunidad internacional con una precedente extremadamente peligroso».

«Las agresiones militares conducen a un mundo en el que la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. No podemos aceptar el argumento de que los fines justifican los medios», manifestó.

Asimismo, subrayó que la Carta de Naciones Unidas ha sido «claramente violada» y reafirmó a América Latina y el Caribe como una «zona de paz».

«La acción que acaba de producirse (…) evoca los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe», señaló.

En este contexto, el diplomático afirmó que Brasil «está determinado a actuar» en pro de la «preservación del patrimonio regional de la paz».

«Brasil está convencido de que solo un proceso político inclusivo, liderado por los venezolanos y libre de injerencias externas, puede conducir a una solución que respete la voluntad del pueblo venezolano y la dignidad humana en el país», zanjó.

El Gobierno de Lula reconoció el sábado pasado, pocas horas después de la detención de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para responder ante la Justicia por «narcoterrorismo», a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como líder de Venezuela.

Lula y Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta encargada el lunes ante el Parlamento venezolano, también hablaron brevemente por teléfono el mismo sábado para abordar la situación de la nación petrolera tras los bombardeos de Estados Unidos.EFE

wsh-cms/mp/jlp