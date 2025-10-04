Brasil compra antídotos ante el aumento de las intoxicaciones por metanol
São Paulo, 4 oct (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este sábado la compra en el exterior de miles de dosis de antídotos para tratar las intoxicaciones por metanol, tras registrarse 127 casos y 12 muertes en la última semana.
El Ministerio de Salud adquirió 12.000 ampollas de etanol y otras 2.500 unidades de fomepizol, estas procedentes de Japón, para «fortalecer» las existencias de las que dispone la red pública de atención sanitaria, según dijo en un comunicado.
«Esta ampliación garantiza que ningún paciente se quede sin acceso al tratamiento adecuado», afirmó ante los medios de comunicación el ministro Alexandre Padilha, quien destacó que la eficacia de estos antídotos está «comprobada» y «reconocida» por la comunidad científica internacional.
Los medicamentos se pueden suministrar directamente a los casos sospechosos sin necesidad de esperar a que un examen de laboratorio dé positivo por metanol, un biocombustible altamente tóxico que provoca vómitos, ceguera e incluso la muerte.
De las 127 incidencias por bebidas adulteradas con este producto reportadas hasta ahora, 11 están confirmadas y otras 116 siguen bajo investigación.EFE
jmc/amg