Brasil conquista su tercer sudamericano sub-17 de baloncesto tras vencer a Argentina

Asunción, 14 dic (EFE).- Los guardias Pedro Souza y Pietro Melo lideraron este domingo a la selección de Brasil, que se impuso por 98-77 a su similar de Argentina y se coronó campeona del sudamericano sub-17 de baloncesto que se celebró en Asunción.

Souza, un escolta de dos metros de estatura y que juega en el Saski Baskonia español, aportó 24 puntos con 4 rebotes y 3 asistencias para la victoria ‘verdeamarela’, que además le ayudaron a levantar el galardón al Jugador Más Valioso del torneo.

Mientras que Melo, un armador que se forma en el Club Athletico Paulistano brasileño, encestó 18 enteros gracias a su buena puntería desde la línea de tiros libres, donde embocó los 10 disparos que tuvo en la noche.

Por el bando albiceleste, el base de 1,78 metros Joaquín Caumo anotó 23 puntos, al tiempo que el atacante Santiago Pettinaroli sumó 13 unidades y bajó 7 rebotes.

El resultado le permite a Brasil, que ganó todos sus partidos con autoridad, colgarse su tercer oro en esta competición, el segundo desde la edición de 2019.

Por su parte, Argentina continúa como la máxima ganadora histórica, con 6 títulos y 4 subcampeonatos en 10 ediciones.

Solo Chile, en la edición de 2017 que se disputó en Perú, pudo romper la hegemonía de Brasil y Argentina, cuando se impuso a esta última en la final.

Ambas selecciones habían llegado a la disputa del título con billetes asegurados a la Fiba Americup sub-18 del próximo año, en la que también estará la selección de Venezuela, que esta misma jornada venció por 85-68 a Uruguay y se quedó con el bronce y el último cupo.

Venezuela contó con el buen desempeño del base Williams Anillo, que encestó 19 puntos y tomó 5 rebotes, mientras que el alero José Lara aportó 17 puntos y bajó 9 pelotas.

Por Uruguay, los interiores Nicolás Testa y Lautaro Gómez encestaron 22 y 15 puntos, respectivamente. EFE

