Brasil considera un «nuevo ataque frontal» a su soberanía las declaraciones de Landau

2 minutos

São Paulo, 10 ago (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil consideró este domingo «un nuevo ataque frontal a la soberanía brasileña» las palabras del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, acusando al juez que instruye la causa contra el expresidente Jair Bolsonaro de destruir la relación entre el país sudamericano y EE.UU.

En la red social X, Landau acusó este sábado al magistrado Alexandre de Moraes de destruir «la histórica relación de proximidad» entre ambos países.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que durante una reunión convocada el viernes por la Cancillería brasileña, el Gobierno de Lula da Silva expresó al encargado de negocios de EE.UU en el país, Gabriel Escobar, «su absoluto rechazo a las reiteradas injerencias del Gobierno estadounidense en los asuntos internos de Brasil».

Y volverá a manifestar su rechazo «cada vez que sea atacado con falsedades como las de la publicación» de Landau, según las mismas fuentes, que precisaron que la democracia brasileña, que «recientemente ha derrotado un intento de golpe de Estado», «no se doblegará ante presiones, vengan de donde vengan».

De Moraes es el instructor del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que el Gobierno de Estados Unidos considera una «caza de brujas», argumento que Donald Trump utilizó para aplicar una serie de sanciones contra Brasil como, por ejemplo, aranceles del 50 % adicional a parte de las importaciones brasileñas.

También, el Gobierno de Trump enmarcó al magistrado dentro de la Ley Magnitsky, que permite sancionar a funcionarios extranjeros por violaciones a los derechos humanos.

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, coincidiendo durante dos años con el primer mandato de Trump (2017-2021), está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.

El pasado lunes, el líder de la ultraderecha fue detenido en régimen de prisión domiciliaria por orden del Supremo, debido al incumplimiento de las órdenes cautelares. EFE

adm/ajs