Brasil convoca a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la COP30

2 minutos

Brasilia, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Brasil determinó este lunes que efectivos de las Fuerzas Armadas sean desplegados en Belém durante la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), que será celebrada este mes en esa ciudad amazónica.

La orden fue publicada este lunes en un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y establece que los militares, cuyo número no fue informado, colaborarán con la seguridad urbana en la sede de la COP30 y otras ciudades vecinas hasta el próximo 23 de noviembre.

Las autoridades brasileñas han informado que, para una reunión de líderes previa al evento de la ONU que se realizará los días 6 y 7 de noviembre, son esperados cerca de 60 jefes de Estado y Gobierno.

Tras días después, será inaugurada también en Belém la fase de negociaciones de la cumbre climática, para la que se han acreditado delegaciones de unos 170 países.

Esa etapa de discusiones será celebrada entre los días 10 y 21 de noviembre y se prevé que participarán unas 50.000 personas, entre miembros de delegaciones oficiales, organizaciones no gubernamentales y representantes de los sectores privados.

El decreto publicado este lunes indica que la actuación de los militares será similar a la que tuvieron durante las cumbres del G20 y del foro BRICS, realizadas el año pasado en Río de Janeiro.

Una de las preocupaciones en relación a la seguridad de la COP30 pasa por la presencia en la ciudad de Belém del Comando Vermelho, una poderosa banda del narcotráfico que nació en Río de Janeiro pero tiene tentáculos a nivel nacional e incluso en algunos países vecinos.

La semana pasada, la policía de Río de Janeiro realizó la que ha sido considerada como la «mayor operación» contra esa organización criminal, que concluyó con la muerte de entre 121 y 132 personas, que según las autoridades eran en su mayoría del Comando Vermelho.

Según la Policía Civil de Río de Janeiro, una veintena de los muertos había llegado a la ciudad desde el estado de Pará, cuya capital es Belém, que a partir de esta semana comenzará a recibir a las delegaciones que asistirán a la COP30. EFE

ed/mp/enb