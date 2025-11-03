Brasil convoca a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la COP30

2 minutos

Brasilia, 3 nov (EFE).- El Gobierno brasileño ha decidido que efectivos de las Fuerzas Armadas sean desplegados en Belém durante la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), que se celebrará este mes en esa ciudad amazónica.

La orden -publicada este lunes en un decreto firmado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva- establece que los militares, cuyo número no se precisa, colaborarán con la seguridad urbana en la sede de la COP30 y otras ciudades vecinas hasta el 23 de noviembre.

Las autoridades brasileñas han informado de que, a una reunión de líderes previa al evento de la ONU que tendrá lugar el 6 y el 7 de noviembre, se espera la asistencia de cerca de 60 jefes de Estado y Gobierno.

Tres días después se inaugurará en Belém la fase de negociaciones de la cumbre climática, para la que se han acreditado delegaciones de unos 170 países.

En esas discusiones, que se llevarán a cabo inicialmente entre el 10 y el 21 de noviembre, se prevé que participen unas 50.000 personas, entre miembros de delegaciones oficiales, organizaciones no gubernamentales y representantes de sectores privados.

El decreto publicado este lunes indica que la actuación de los militares será similar a la que tuvieron durante las cumbres del G20 y del foro BRICS, el año pasado en Río de Janeiro.

Una de las preocupaciones en relación a la seguridad de la COP30 pasa por la presencia en la ciudad de Belém del Comando Vermelho, una poderosa banda del narcotráfico que nació en Río de Janeiro, pero tiene tentáculos a nivel nacional e incluso en algunos países vecinos.

La semana pasada, la Policía de Río de Janeiro realizó la que ha sido considerada la «mayor operación» contra esa organización criminal, que concluyó con la muerte de entre 121 y 132 personas, que, de acuerdo con las autoridades, eran en su mayoría del Comando Vermelho.

Según la Policía Civil de Río de Janeiro, una veintena de los muertos había llegado a la ciudad desde el estado de Pará, cuya capital es Belém, que a partir de esta semana comenzará a recibir a las delegaciones que asistirán a la COP30. EFE

ed/mp/acm