Brasil devuelve las credenciales a un policía estadounidense tras un impasse con Washington

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La policía de Brasil afirmó este martes que devolvió las credenciales de un enlace policial estadounidense, luego de retirarlas la semana pasada en reciprocidad por una medida similar tomada por Washington.

Los gobiernos de ambos países mantienen una relación tensa, en gran medida por la condena a 27 años de prisión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro tras un intento de golpe de Estado. Su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, calificó el proceso judicial como una «caza de brujas».

El roce más reciente se produjo la semana pasada, cuando Washington solicitó que un funcionario brasileño abandonara Estados Unidos por haber intentado «manipular» su sistema migratorio y «extender cazas de brujas políticas a territorio estadounidense».

El pedido llegó poco después de la breve detención en Estados Unidos de Alexandre Ramagem, exjefe de la inteligencia brasileña durante el gobierno Bolsonaro (2019-2022) y fugitivo de la justicia de su país por participar en la intentona golpista del exmandatario. Fue liberado tras dos días de arresto.

En «reciprocidad» por la medida tomada contra su oficial, el gobierno brasileño retiró las credenciales a un enlace policial de Estados Unidos en Brasil.

«La Policía Federal devolvió las credenciales de acceso al agente estadounidense», dijo este martes a la AFP una fuente de la institución.

La cancillería de Brasil no respondió de inmediato un pedido de la AFP para conocer los motivos de la decisión.

Los aliados de Ramagem atribuyeron su rápida excarcelación al presidente Trump, quien llegó a imponer aranceles punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro. Luego de una reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Trump retiró parcialmente los aranceles.

El izquierdista Lula buscará su reelección en octubre, cuando enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro.

jss/cjc