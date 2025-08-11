Brasil lidera el medallero de los Panamericanos Junior

Luis Alejandro Amaya

Asunción, 10 ago (EFE).- La delegación de Brasil asumió este domingo el liderato del medallero de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, luego de una segunda jornada de competencias en la que se abrió la lucha por las medallas.

El buen día de los brasileños, que ya acumulan 21 metales (once de ellos dorados) frente a los diez de Chile y Colombia, comenzó con la consagración de Joao Batista y Daniel Passold en el doble par de remos masculino (M2X), seguida de la victoria de Rafaela Rodrigues en judo categoría de menos de 52 kilogramos y el primer lugar de Bianca Reis, en menos de 57 kilos.

El judo le aportó dos preseas doradas más a Brasil por intermedio de Bruno Nóbrega, en el rango masculino de menos de 66 kilogramos, y de Clarice Ribeiro, en el femenino de menos de 48 kilogramos.

El gigante suramericano también se subió a lo más alto del podio en el ciclismo de montaña de la mano de Luiza Cocuzzi, en una competencia llevada a cabo en la ciudad de Encarnación, en el sur del país.

Bolivia da una estocada dorada

Una de las principales noticias que dejó esta segunda jornada es la medalla de oro del boliviano Esteban Mayer Shepard sobre el estadounidense William Lim en el esgrima, categoría sable individual masculino.

Shepard se impuso por 15-13 a Lim en un reñido duelo de espadachines que solo se decidió en el segundo periodo tras un mejor arranque del norteamericano.

Con este oro, Bolivia saltó a la décima casilla del medallero.

Una medalla muy celebrada

La primera medalla otorgada en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 trajo mucha alegría a la nación anfitriona, que ya acumula cuatro diplomas.

Nicole Martínez, laureada campeona del remo y gran esperanza paraguaya de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se impuso en la lucha por las preseas a la chilena Felipa Rosas, a la uruguaya Cloe Callorda, y logró un cupo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El público apostado en la bahía de Asunción siguió de principio a fin el desempeño de Martínez, campeona nacional de la NCAA 2025, categoría Varsity 8 con la Universidad de Yale (EE.UU.), y explotó de alegría ante la consagración de una de las estrellas de las justas juveniles asuncenas.

Del agua salen récords

El Centro Acuático Olímpico de Asunción fue escenario de grandes actuaciones, como la de la argentina Agostina Hein, quien estableció un nuevo récord panamericano junior al parar el cronómetro en 4.13.41 en una serie eliminatoria de los 400 metros estilo libre de la natación.

Pero Panamá no se quiso quedar atrás, ya que Emily Silva Santos siguió el ejemplo de Hein y también rompió récord con un tiempo de 1.08.55.

Luego Hein se llevó la medalla de oro en esta prueba con un tiempo de 4:06.96.

Los hombres tuvieron una gran actividad, ya que en los 100 metros estilo pecho un mismo récord fue roto tres veces.

El primero en hacerlo fue el brasileño Guilherme Camosatto, quien superó la marca de 01:02.28 impuesta en Cali en 2021 por el chileno Mariano Lazzerini, al cronometrar 1.02.13, pero este registro fue pulverizado por el mismo Lazzerini con un tiempo de 1.01.15.

No obstante, este guarismo fue de nuevo sobrepasado por el 1.00.80 del puertorriqueño Xavier Ruiz.

Ya en la entrega de medallas, en la final A, Ruiz se puso la dorada con un tiempo de 1:00.84, mientras que la medalla de plata fue para Camosatto, con 1:01.26, y el bronce para el jamaicano Collin McKenzie con 1:01.53.

En la final B de la misma categoría, el chileno Vicente Villanueva ganó con un tiempo de 1:02.99, el ecuatoriano Juan Diego León se colgó la de plata con 1:03.45, y el bronce fue para el venezolano Javier Colmenares con 1:03.96.

La jornada de la natación culminó con la prueba de los 4×100 relevo estilo libre masculino, donde el equipo brasileño se impuso con una marca de 3:18.36 a sus similares de Venezuela (3:20.38) y Trinidad y Tobago (3:20.65). EFE

