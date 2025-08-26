Brasil prevé una reducción del 1,2 % en su cosecha de caña de azúcar
São Paulo, 26 ago (EFE).- Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado, prevé recoger 668 millones de toneladas de caña de azúcar en la actual cosecha, un 1,2 % menos que en el ciclo anterior, según proyecciones actualizadas divulgadas este martes por el Gobierno.
La nueva previsión supone una leve mejora respecto a la proyección difundida en abril, cuando la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, estimó una producción de 663 millones de toneladas.
Con todo, la cifra recién divulgada constituye una reducción respecto a la cosecha anterior, algo que las autoridades atribuyen a la sequía registrada el año pasado durante la fase de preparación de las tierras.
Según la Conab, las altas temperaturas y la escasez de lluvias, así como los numerosos incendios, afectaron parte de los cañaverales.
En la presente cosecha, serán destinados 8,85 millones de hectáreas para el cultivo de caña, un 1 % más que en el ciclo anterior, mientras se espera que la productividad caiga un 2,1 %, también como resultado del clima desfavorable.
Pese a la reducción de la producción de caña, la Conab prevé que el sector entregue 44,5 millones de toneladas de azúcar, un 0,8 % más que en la cosecha anterior.
Por otro lado, la producción de etanol fabricado a partir de este producto disminuirá un 8,8 % hasta los 26.770 millones de litros. EFE
jmc/mp/psh