Brasil registra un récord de exportaciones en 2025 pese a la guerra comercial de EE.UU.

2 minutos

Río de Janeiro, 6 ene (EFE).- Brasil registró en 2025 un superávit en su balanza comercial de 68.293 millones de dólares, con una caída del 7,9 % con respecto a 2024, y terminó el año con exportaciones récord pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos y los aranceles adicionales del 50 % impuestos por Donald Trump.

Las exportaciones brasileñas el año pasado sumaron 348.676 millones de dólares, un valor récord y en un 3,5 % superior al de 2024, según los datos divulgados este martes por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Pese al aumento de las ventas, el país terminó 2025 con un superávit menor que en 2024 debido a que las importaciones crecieron a un mayor ritmo, el 6,7 %, y sumaron 280.382 millones de dólares.

La reducción del superávit también se debe a los aranceles impuestos por Estados Unidos, el segundo mayor socio comercial de Brasil, que causaron un descenso del 6,6 % en las exportaciones brasileñas a ese país.

La situación solo comenzó a normalizarse en diciembre, luego de que Trump, tras una serie de reuniones y conversaciones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, redujera los aranceles sobre la mayoría de los productos de Brasil al 10 %.

Brasil compensó la caída de sus ventas a Estados Unidos con un aumento de las exportaciones a sus otros tres mayores socios comerciales: China (6,0 %), la Unión Europea (3,2 %) y Argentina (31,4 %).

«En medio de las dificultades geopolíticas conseguimos conquistar nuevos mercados y ampliar los que ya teníamos», aseguró el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en una rueda de prensa.

Según Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Brasil registró un récord de exportaciones hacia unos 40 mercados, con fuertes aumentos a países como Canadá, India, Turquía, Paraguay, Uruguay, Suiza, Pakistán y Noruega.

Pero las importaciones brasileñas desde varios de sus principales socios también crecieron en 2025: un 11,3 % las procedentes de China, un 6,4 % las de la Unión Europea y un 11,3 % las de Estados Unidos; mientras que las procedentes de Argentina cayeron un 4,7 %, hasta 12.930 millones de dólares. EFE

cm/mp/gad