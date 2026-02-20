Brasil reglamentará las salvaguardas en acuerdos comerciales para proteger a productores

Río de Janeiro, 19 feb (EFE).- El Gobierno brasileño publicará en los próximos días un decreto para reglamentar la aplicación de salvaguardas comerciales en los acuerdos firmados por el país, incluido el suscrito el mes pasado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), anunciaron este jueves fuentes oficiales.

La medida, según el Ejecutivo, busca proteger a los productores nacionales frente a aumentos repentinos de importaciones o a caídas abruptas de precios de productos importados provocadas por la apertura comercial.

El anuncio fue hecho por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Geraldo Alckmin, quien ejerce como presidente en funciones debido al actual viaje de Luiz Inácio Lula da Silva a India.

Alckmin explicó que el decreto establecerá «reglas claras y previsibles» para que los sectores productivos soliciten el uso de salvaguardas cuando enfrenten «competencia desleal o daño grave» provocado por importaciones beneficiadas por acuerdos preferenciales.

«El presidente Lula va a reglamentar la salvaguarda por decreto. Si hay un fuerte aumento de importaciones, la medida podrá ser activada de inmediato», afirmó.

El instrumento se aplicará tanto a los acuerdos ya vigentes como a los que Brasil negocie en el futuro, incluido el firmado el mes pasado entre el Mercosur y la UE, cuya entrada en vigor depende ahora de la aprobación parlamentaria.

Según el Gobierno, el decreto definirá procedimientos de investigación, plazos y condiciones para activar las salvaguardas.

Entre las herramientas previstas figuran la imposición de cuotas de importación, la suspensión de reducciones arancelarias pactadas en los acuerdos y el restablecimiento de aranceles previos en caso de daño comprobado a la producción local.

La reglamentación se produce en un contexto de rápida expansión de la red de acuerdos del Mercosur, bloque que Brasil integra junto con Argentina, Paraguay y Uruguay.

En los últimos tres años el grupo concluyó negociaciones con Singapur y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), además de cerrar el histórico tratado con la UE tras dos décadas de conversaciones.

Como resultado, el porcentaje de productos importados por Brasil con aranceles preferenciales pasó del 12 % en 2023 al 31,2 % en 2026, según cifras oficiales.

El avance de la apertura comercial llevó al Gobierno a considerar necesaria una disciplina específica para dar seguridad jurídica y previsibilidad a la aplicación de salvaguardas. EFE

