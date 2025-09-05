Brasil sale con cuatro atacantes y Chile alinea trío con Brereton, Cepeda y Aravena

The Swiss voice in the world since 1935

Río de Janeiro, 5 sep (EFE).- Brasil confirmó las expectativas y alineará cuatro delanteros (Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro) en el partido en que recibirá este jueves a Chile en el Maracaná por las eliminatorias mundialistas, mientras que La Roja también jugará al ataque con un trío compuesto por Brereton, Cepeda y Aravena.

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, no sorprendió al anunciar la alineación titular de la Canarinha e incluyó el cuarteto ofensivo con el que venía entrenando, con Raphinha y João Pedro en el centro, y Gabriel Martinelli y Estêvão en las puntas.

Mientras que João Pedro actuará como delantero centro, con el dorsal 9, Raphinha lo hará un poco más atrasado, como responsable de la creación de las jugadas ofensivas y con el histórico dorsal 10.

El capitán de Brasil en el partido disputado en el mítico estadio de Río de Janeiro será el zaguero central Marquinhos, uno de los más veteranos del equipo al lado de Casemiro.

Ese poderío no intimidó al seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, que, en lugar de jugar a la defensa, optó por enviar a la cancha un equipo también ofensivo y alinear un trío de atacantes integrado por Lucas Cepeda, Ben Brereton y Alexander Aravena.

La Roja actuará con tres defensores en la zaga, Paulo Díaz, Guillermo Maripán e Iván Román, y con los laterales Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo más adelantados, prácticamente jugando en el centro de la cancha.

Suazo, jugador del Sevilla y uno de los líderes de la nueva generación de futbolistas de Chile, será el capitán de los andinos.

La gran esperanza de gol de los visitantes sigue siendo Ben Brereton, el delantero nacido en Inglaterra pero de ascendencia chilena que juega en el Derby County inglés.

– Alineaciones oficiales:

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Gabriel Suazo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Alexander Aravena.

Seleccionador: Nicolás Córdova. EFE

