Brasil se resiste a despedir el Carnaval con decenas de desfiles por sus calles

Río de Janeiro, 21 feb (EFE).- Miles de brasileños se resistieron este sábado a dar carpetazo al Carnaval 2026 con una nueva tanda de desfiles callejeros en las principales ciudades del país, en medio de un ambiente festivo que se extenderá al menos hasta el domingo.

El Carnaval, la fiesta grande de Brasil, se acabó oficialmente el Miércoles de Ceniza después de cuatro días de algarabía, pero en São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Belo Horizonte se resisten a guardar los disfraces y la purpurina en el armario hasta el año siguiente.

Desde primera hora de la mañana, los cortejos carnavalescos tomaron de nuevo las calles para hacer las delicias de los enemigos del fin.

Entre el sábado y el domingo desfilarán cerca de 40 ‘blocos’ (comparsas callejeras) en Río, meca del Carnaval brasileño.

Uno de los más multitudinarios fue el de Anitta, la gran estrella brasileña y uno de los máximos referentes de la música latina en la actualidad.

La cantante carioca, con un colorido disfraz repleto de elementos del candomblé, religión de matriz africana, reunió a miles de seguidores en el centro de la capital fluminense.

Su ‘megabloco’ cumple este año una década y, preguntada sobre qué ha cambiado en estos últimos diez años, respondió con ironía que su rodilla.

«Todo duele hoy en día, no es que esté mayor. Tengo energía, pero me duele todo», afirmó a los periodistas la popular artista, que ha llevado su carnaval a diversas ciudades del país en las últimas semanas.

Sin salir de Río, el ‘Bloco Bafafá’ también coloreó las calles de Laranjeiras. Con un repertorio compuesto por ritmos de samba, frevo y grandes éxitos de la Música Popular Brasileña (MPB), la comparsa prometió seis horas de jolgorio en este tranquilo barrio de la otrora ‘Cidade Maravilhosa’.

En São Paulo, la ciudad más populosa de Sudamérica, hay programados unos 70 ‘blocos’ para este sábado.

La capital paulista no tiene el atractivo natural de Río, pero en los últimos años se ha lanzado sin complejos a festejar unas fiestas de Carnaval que en el pasado pasaban casi inadvertidas.

El plato fuerte será el ya tradicional desfile ‘Navío Pirata’, en el que participa el grupo musical brasileño BaianaSystem en el Parque Ibirapuera, el pulmón verde de la megalópolis.

Entre el precarnaval, el carnaval y este poscarnaval, habrán desfilado por São Paulo 627 ‘blocos’, según datos oficiales.

Por su parte, Belo Horizonte, cuyo carnaval ha crecido de manera notable en los últimos años, tendrá cifras más modestas, con 33 comparsas a lo largo de este fin de semana, mientras que Salvador ha programado una amplia agenda de conciertos. EFE

