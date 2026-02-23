Brasil y Seúl elevan su relación a asociación estratégica para potenciar su cooperación

Seúl, 23 feb (EFE).- Corea del Sur y Brasil acordaron este lunes elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Hemos decidido elevar nuestra relación bilateral a una ‘asociación estratégica'», afirmó Lee al referirse a la declaración conjunta en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

El mandatario surcoreano explicó que el ‘Plan de acción cuatrienal Corea del Sur–Brasil’ adoptado este lunes servirá como hoja de ruta integral en ámbitos como política, economía, cooperación práctica e intercambios entre ciudadanos.

Entre los principales resultados de sus conversaciones destacó el impulso a la reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, así como la firma de diez memorandos de entendimiento en sectores como pymes, salud, agricultura, espacio, defensa y aviación. EFE

