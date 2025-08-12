The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas, en contacto constante con España por los incendios y dispuesta a coordinar ayuda

Bruselas, 12 ago (EFE).- La Comisión Europea está en contacto constante con las autoridades españolas por los incendios activos en numerosos puntos del país y está preparada para coordinar ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil si el Gobierno lo solicita, dijo a EFE una portavoz del Ejecutivo comunitario.

España puede activar este mecanismo en el caso de que sus capacidades de respuesta se vean desbordadas ante los incendios forestales que afectan principalmente a Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En el marco del mecanismo están presentes en España veinte bomberos procedentes de Estonia y veinte de Países Bajos que ya se han sumado a las tareas de extinción, explicó la portavoz.

Un hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos (Madrid) este martes, jornada en la que continúan activos fuegos en numerosos puntos del país que han obligado a evacuar a miles de personas y han arrasado miles de hectáreas.

La virulencia de los incendios ha llevado al Ministerio del Interior a declarar la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias y a convocar una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para evaluar la situación y coordinar acciones. EFE

