Bruselas: ensayo de misil ruso de propulsión nuclear «no va en la buena dirección»

Bruselas, 30 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este jueves que el ensayo que Rusia ha realizado del misil de propulsión nuclear Burevéstnik «no va en la buena dirección» y muestra que Moscú sigue optando por una escalada.

«Sobre el misil ruso de propulsión nuclear, hemos visto el anuncio, que obviamente no va en la buena dirección», declaró la portavoz de la CE Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la institución.

Subrayó que Rusia es un país que está llevando a cabo una guerra de agresión «ilegal, injustificada y no provocada contra Ucrania».

«Así que si el misil es realmente de propulsión nuclear, esto podría también liberar materiales radiactivos. Esto muestra una vez más que en vez de elegir la paz, Rusia continúa escalando mediante sus acciones y retórica», agregó.

Aseveró que Rusia «en conjunto es una amenaza para la seguridad europea».

Sobre la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense «debido a los programas de pruebas de otros países», la portavoz dijo que en Bruselas han visto los anuncios.

«No hemos visto a Estados Unidos llevar a cabo pruebas explosivas de sus armas nucleares durante décadas», apuntó.

También dijo que la UE espera que los participantes y firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear respeten los compromisos asumidos al respecto, pero consideró que no se debe poner a Rusia y a Estados Unidos «en un mismo saco».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que ha ordenado empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense » debido a los programas de pruebas de otros países», después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

Con todo, no queda claro si el líder estadounidense se refiere a ensayos de lanzamiento de armamento nuclear y pruebas nucleares propiamente dichas, sean sobre la tierra o subterráneas.

El anuncio de Trump llegó después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

Putin, quien insistió que se trataban de ejercicios «rutinarios» que había presidido por última vez en octubre de 2023, anunció en los últimos días los exitosos ensayos con dos nuevos sistemas de armamento de propulsión nuclear.

Se trata del misil de crucero Burevéstnik y del submarino no tripulado Poseidón, dos armas de nueva generación sin parangón en el mundo, según Putin.

Rusia lleva a cabo desde hace muchos años pruebas de lanzamiento de sus misiles balísticos e intercontinentales, pero no realiza un ensayo nuclear desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. EFE

