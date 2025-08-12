Bruselas: la ayuda humanitaria que Israel permite en Gaza sigue siendo muy insuficiente

Bruselas, 12 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) volvió este martes a tildar de «muy insuficiente» la ayuda que Israel está permitiendo entrar en la Franja de Gaza y deploró igualmente que el país esté imponiendo restricciones administrativas a las ONG que complican aún más la llegada de ayuda humanitaria a la población civil.

«Hay que decir que hay progreso, pero estamos lejos del escenario ideal y aún es muy insuficiente. Israel está imponiendo problemas administrativos, restricciones a las ONG y a nuestros socios (…) y requiriendo listas de personas, algo que no era el caso en el pasado. Esto supone más y más obstáculos en la entrega de ayuda», dijo la portavoz de ayuda humanitaria, Eva Hrncirova.

Hrncirova abundó además en la situación con las entregas aéreas, de las que dijo que «no son la solución» pese a que sean «espectaculares» visualmente, ya que «pueden ser peligrosas y socavan la dignidad» de la población civil.

«Lo que necesitamos es pleno acceso para poder hacer entregas a una escala mucho mayor», añadió.

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete abordaron este lunes la situación en Oriente Medio durante un Consejo extraordinario por videoconferencia, tras el que la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, alertó de que la guerra «se vuelve cada vez más peligrosa».

La jefa de la diplomacia europea volvió a pedir también, en nombre de la UE, la llegada de la ayuda humanitaria, «incluyendo el acceso de las ONG», además del «alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes».

Según explicó este martes su portavoz, Anitta Hipper, Kallas está en contacto constante con las autoridades israelíes y con el Ministerio de Exteriores para «trasladar el mensaje de asegurar que Israel cumple con todos sus compromisos sin más retraso».

Los Estados miembros reciben cada dos semanas una evaluación de la situación sobre el terreno y del grado de cumplimiento de los compromisos israelíes en términos de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, entre los cuales figuraba el acceso de al menos 160 camiones al día cargados con ayuda humanitaria y alimentos a través de diferentes pasos fronterizos.

En su reunión de este lunes, los ministros no abordaron la propuesta pendiente de Bruselas de excluir parcialmente de Israel del acuerdo científico Horizonte Europa. Fuentes comunitarias señalan que sigue habiendo un grupo frontalmente opuesto a elevar la presión de esta manera, lo que complica llegar a la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante la medida. EFE

