Bruselas activa su sistema satelital Copernicus para mapear los incendios en España

Bruselas, 14 ago (EFE).- La Comisión Europea ha activado su sistema de satélites Copernicus para ayudar a mapear el terreno afectado por los incendios forestales activos en diferentes puntos del territorio español, que ya han acabado con la vida de tres personas y quemado cientos de miles de hectáreas.

En un comunicado, la Comisión Europea confirmó este jueves la activación del sistema de satélites y añadió que España ha solicitado el Mecanismo Europeo de Protección Civil por primera vez para luchar contra incendios forestales, como ya avanzó este miércoles por la noche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Bajo el mecanismo, dos aviones Canadair procedentes de Francia y coordinados por la Unión Europea llegarán este jueves a España para ayudar en la extinción de los incendios.

Francia detalló esta mañana que serán dos hidroaviones de tipo Canadair y un avión de coordinación los que saldrán de la base de Nimes (Francia), con destino a España.

Según datos de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se ha activado 16 veces por diferentes países en la actual temporada de incendios e iguala ya las cifras a las que se llegaron en la temporada completa en 2024.

Además de España, en los últimos días han hecho uso de él Grecia (que ha recibido ayuda de helicópteros suecos y de bomberos en República Checa, Moldavia y Rumanía), Bulgaria (que cuenta con aviones de República Checa, Eslovaquia, Francia, Hungría, Rumanía y Suecia), Albania (donde se han movilizado activos de Croacia, Bulgaria, Italia, República Checa y Eslovaquia) y Montenegro (que recibe ayuda de República Checa, Croacia, Italia, Serbia, Hungría, Bosnia y Austria).

Bruselas llevaba desde principios de esta semana en contacto constante con las autoridades españolas por los incendios activos en numerosos puntos del país y en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil ya estaban presentes en España veinte bomberos procedentes de Estonia y veinte de Países Bajos que se sumaron desde el inicio a las tareas de extinción. EFE

Mostrar más

