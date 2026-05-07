Bruselas adjudica a España 4 millones de euros en subasta de ayudas para hidrógeno verde

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Bruselas, 7 may (EFE).- España recibirá 4 millones de euros de los 1.090 millones en subvenciones adjudicados en la tercera subasta gestionada por la Comisión Europea para impulsar la producción de hidrógeno verde y los combustibles renovables.

Las subvenciones buscan cubrir parcialmente la diferencia entre los costes de producción del hidrógeno renovable y su precio de mercado para impulsar la producción de ese vector energético sin CO2, pero más caro que su equivalente a partir de combustibles fósiles.

España había recibido unos 389 millones de euros de fondos comunitarios en las dos subastas precedentes, a los que Madrid agregó 400 millones de fondos nacionales en la segunda convocatoria.

En esta tercera subasta, España también complementará el esquema europeo con otros 440 millones de euros de fondos nacionales para hidrógeno verde y 50 millones más para proyectos de calor industrial.

Junto con los fondos nacionales con los que Alemania también estimulará su industria del hidrógeno, ambos países añaden un total de 1.700 millones al volumen de subsidios ofrecido por el Ejecutivo comunitario.

El único proyecto español seleccionado en esta tercera subasta fue T2X, promovido por la empresa TURN2X Asset Co II EXTREMADURA SL, con una capacidad prevista de electrólisis de 9 megavatios (MWe) y una producción estimada de 6.390 toneladas de hidrógeno renovable.

El proyecto recibió una ayuda europea de 0,62 euros por kilogramo, lo que equivale a cerca de 4 millones de euros en subvenciones comunitarias.

En total, la Comisión Europea seleccionó nueve proyectos de producción de hidrógeno renovable en siete países del Espacio Económico Europeo, que suman cerca de 1,1 gigavatios de capacidad de electrolizadores y prevén producir más de 1,3 millones de toneladas de hidrógeno durante sus diez primeros años de operación.

Según Bruselas, esos proyectos permitirán evitar alrededor de 9 millones de toneladas equivalentes de CO2 y contribuirán a descarbonizar sectores industriales intensivos en energía, como el transporte y la industria química.

Tras la firma de los acuerdos de subvención, los proyectos seleccionados recibirán una prima fija de entre 0,57 y 3,49 euros por kilogramo de hidrógeno certificado y verificado producido, durante un máximo de diez años.

La Comisión destacó que este mecanismo pretende incentivar la producción y el consumo de hidrógeno limpio, reforzar la competitividad industrial europea y avanzar en la independencia energética de la Unión Europea. EFE

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