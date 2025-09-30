The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bruselas autoriza la compra de Versace por Prada

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 30 sep (EFE).- La Comisión Europea ha autorizado la compra de la firma Versace por la empresa de moda Prada, ambas italianas, tras concluir que la operación no planteará problemas de competencia, informó esta martes esa institución.

La operación se centra principalmente «en el diseño, la fabricación y la distribución de artículos de lujo», indicó la Comisión en un comunicado.

Según Bruselas, la adquisición notificada no planteará problemas de competencia «dadas las limitadas cuotas de mercado de las empresas resultantes de la operación propuesta».

El Ejecutivo comunitario examinó la compra siguiendo el procedimiento simplificado de revisión de concentraciones.

Prada anunció el pasado abril la adquisición del 100 % de la firma Versace, del grupo Capri Holdings, por 1.250 millones de euros.

La operación pretende afianzar a la compañía resultante como un gran grupo de lujo de origen italiano en un momento en el que las débiles perspectivas económicas ha golpeado al sector. EFE

mb/jaf/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR